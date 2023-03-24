巴西總統魯拉感染輕度肺炎 中國行延後一天啟程

巴西總統魯拉（中）23日晚間確定感染輕度肺炎。圖為他23日稍早與「酷玩樂團」主唱馬丁（Chris Martin，左）見面。（路透）

巴西 總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）原定25日啟程、26日抵達中國進行國是訪問，但日前就醫檢查時，被診斷出患有輕度肺炎後，出發日期將延後一天。

巴西總統府發言人畢門達（Paulo Pimenta）指出，魯拉23日晚間在聖保羅敘利亞黎巴嫩醫院做檢查時確定感染輕度肺炎，隨後返回首都巴西利亞。

魯拉的主治醫生卡里爾（Roberto Kalil）今天在例行記者會上表示，魯拉經服藥後情況穩定，但中國行的啟程日期將延到26日；魯拉也取消今天的議程，一整天都待在總統官邸晨曦宮（Palácio da Alvorada）。

魯拉曾於2011年罹患喉癌，經過手術 和放化療及一系列檢查後，負責總統健康的醫療團隊於隔年宣布魯拉痊癒，但一直關注可能會影響呼吸道的疾病。

去年總統選舉結束後，魯拉在11月底接受聲帶白斑切除手術，術後身體狀況良好。

魯拉中國行的主要活動是28日將與中國國家主席習近平會面，所以延後一天出發不妨礙兩國元首之間的會晤。

中國是巴西最大的貿易夥伴，魯拉此行旨在鞏固雙邊關係，擴大在中國銷售的巴西產品範圍，巴西代表團將由部長、國會議員和企業家等200多人組成。

除了加強與北京 的貿易關係，並試圖達成兩國的政治和解外，魯拉也將與中方討論涉及國家發展、技術、氣候變化、能源轉型和對抗飢餓等議題。