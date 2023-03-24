我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

美加領袖聲明 台海和平是國際安全不可或缺要素

巴西總統魯拉感染輕度肺炎 中國行延後一天啟程

中央社／即時報導
巴西總統魯拉（中）23日晚間確定感染輕度肺炎。圖為他23日稍早與「酷玩樂團」主唱馬丁（Chris Martin，左）見面。（路透）
巴西總統魯拉（中）23日晚間確定感染輕度肺炎。圖為他23日稍早與「酷玩樂團」主唱馬丁（Chris Martin，左）見面。（路透）

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）原定25日啟程、26日抵達中國進行國是訪問，但日前就醫檢查時，被診斷出患有輕度肺炎後，出發日期將延後一天。

巴西總統府發言人畢門達（Paulo Pimenta）指出，魯拉23日晚間在聖保羅敘利亞黎巴嫩醫院做檢查時確定感染輕度肺炎，隨後返回首都巴西利亞。

魯拉的主治醫生卡里爾（Roberto Kalil）今天在例行記者會上表示，魯拉經服藥後情況穩定，但中國行的啟程日期將延到26日；魯拉也取消今天的議程，一整天都待在總統官邸晨曦宮（Palácio da Alvorada）。

魯拉曾於2011年罹患喉癌，經過手術和放化療及一系列檢查後，負責總統健康的醫療團隊於隔年宣布魯拉痊癒，但一直關注可能會影響呼吸道的疾病。

去年總統選舉結束後，魯拉在11月底接受聲帶白斑切除手術，術後身體狀況良好。

魯拉中國行的主要活動是28日將與中國國家主席習近平會面，所以延後一天出發不妨礙兩國元首之間的會晤。

中國是巴西最大的貿易夥伴，魯拉此行旨在鞏固雙邊關係，擴大在中國銷售的巴西產品範圍，巴西代表團將由部長、國會議員和企業家等200多人組成。

除了加強與北京的貿易關係，並試圖達成兩國的政治和解外，魯拉也將與中方討論涉及國家發展、技術、氣候變化、能源轉型和對抗飢餓等議題。

巴西 手術 北京

上一則

聯合國警告：全球水資源危機逼近

延伸閱讀

巴西總統將訪華 推動中國-南美共同市場自貿協定

巴西總統將訪華 推動中國-南美共同市場自貿協定
澤倫斯基邀巴西總統來訪 盼與拉丁美洲對話

澤倫斯基邀巴西總統來訪 盼與拉丁美洲對話
中美關係緊張之際 巴西總統魯拉與拜登會面

中美關係緊張之際 巴西總統魯拉與拜登會面
巴西總統率訪問團啟程來美 將會見拜登盼建立私人關係

巴西總統率訪問團啟程來美 將會見拜登盼建立私人關係

熱門新聞

大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光