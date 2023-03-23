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歐盟理事會同意援烏彈藥 中國親俄角色受質疑

中央社／布魯塞爾23日電

由27個會員國領導人出席的歐盟理事會今天對加碼軍援烏克蘭達成共識，包括聯合採購彈藥。不在議程上的中國也屢成話題，數名總理質疑中國在俄烏戰爭的親俄立場，不相信習近平能成為和平調解人。

歐洲聯盟（European Union）最高決策機構歐盟理事會（European Council）今明兩天召開例行高峰會，首先通過的議程是持續援助烏克蘭，包括認可20日外交部長與國防部長聯席會議的結論，也就是在一年內籌集100萬枚砲彈援烏，並為歐盟開先例，允許會員國可動用歐盟資金聯合採購武器。

歐盟理事會也重申支持烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的10點和平方案，包括俄軍全面撤出烏國領土；在譴責白俄羅斯及伊朗對俄國提供軍事援助之餘，也提到「力勸所有國家勿對俄國侵略戰爭提供物資或其他形式的援助」，等於間接警告中國。

正值中國國家主席習近平剛結束出訪莫斯科，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）表現親密的畫面揮之不去，多位歐盟國家領導人在今天高峰會前的媒體堵訪時也對中國議題表態。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）說她對習近平會見普亭沒什麼意見，因為他們本來就是好朋友，但重要的是中國應尊重以法治為基礎的國際秩序和聯合國憲章，也就是沒有國家可被允許侵犯他國，且被侵犯的國家有權保衛自己。

拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）直言中俄關係是由中國主導，並批評中國未如許多人期待的擔任俄烏戰爭調人，而是公然站在俄國那一邊。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）則希望習近平盡快與澤倫斯基通話，他對北京日前提出對俄烏戰爭的12點立場表示有的可期待、有的不令人信服，並說目前還無法評估中國能否擔任調人，需由澤倫斯基團隊來決定。

預計4月將赴北京為歐中高峰會舖路的歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），對中國話題頗為謹慎，先是說他今天參與高峰會的角色沒有要談中國，再被追問中國是否協助俄國時，他說：「中國截至目前並沒有幫助俄國（指提供武器）。」

盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）對是否禁止中國短影音應用程式TikTok一事表示，他不會為了打擊中國（China-bashing）而打擊中國，他還在等待歐盟執委會（European Commission）提供明確資安疑慮的證據，之後才會決定是否禁止公務系統使用TikTok。

這次歐盟理事會前夕，歐洲議會（European Parliament）對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）在推特發文，指有傳聞稱中國提議取消2年前對10位歐盟官員議員的制裁，以交換歐洲議會通過先前凍結的歐盟與中國「全面投資協定」（CAI）。他質疑歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）是否將在理事會提出此議。

歐盟理事會在晚間10點多發布的結論文件中，並無一字提到中國。

歐盟 俄國 習近平

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