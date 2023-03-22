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英國會派對門事件聽證將登場 強生政治生涯保衛戰

中央社倫敦22日綜合外電報導
前英國首相強生。（歐新社）
前英國首相強生。（歐新社）

英國首相強生今天將面臨國會議員質問，詰問他有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間違反規定舉辦派對是否誤導國會。在這場聽證上，強生將面臨個人政治生涯保衛戰。

路透社報導，英國國會特權委員會正在調查去年9月下台的前首相強生（Boris Johnson）關於違反防疫規定的派對門事件發表的聲明，是否蓄意誤導國會。

強生今天將出席國會特權委員會的聽證會，並在長達數小時的電視轉播聽證會中提出證據。

倘若委員會裁定強生蓄意誤導國會，強生恐遭下議院停職。停職若超過10天，強生選區可能將舉行補選。

在2020年和2021年防疫封城期間，大多數英國民眾被迫待在家裡，不得外出，強生和其他高級政府官員卻出席唐寧街舉行的酒精助興派對。這起所謂的派對門醜聞最終導致強生下台。

在外界指責和一再被控說謊的聲浪下，當時的強生內閣團隊多人辭職，包括現任首相蘇納克（Rishi Sunak）。

特權委員會在本月初發表的初步報告中表示，強生可能4度誤導國會，並指強生違反規定情節「顯而易見」。

強生昨天在呈交委員會的書面證詞中表示，他誤導了國會，但堅稱他「從沒想過」故意這樣做。

強生表示，委員會對他的部分指控不合邏輯且荒謬，且具高度黨派傾向。

在可能作為今天答辯內容的段落中，強生表示，沒有證據顯示他蓄意誤導國會，而且他從未被警告這些活動有違反規定之虞。

委員會則表示，強生遲交證詞，證詞內多所錯誤，而且沒有提交「新文件證據」。

特權委員會若建議對強生祭出懲處，仍需要經由國會表決通過。

現任首相蘇納克本週表示，有關懲處強生的任何表決，將以議員個人信念為依歸，無須遵從黨派分際。

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