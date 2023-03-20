戒不掉TikTok…比利時政治人物改配專用機

比利時政府禁止公務手機使用TikTok，造成高達18位內閣部長和政黨主席特地為它配置專用手機。(美聯社)

比利 時政府已禁止公務手機 使用TikTok ，不過當地媒體調查，高達18位內閣部長和政黨主席特地為它配置專用手機，至少到明年大選前，他們戒不掉這個來自中國的短影音社群媒體。

據比利時法語媒體「晚訊報」（Le Soir）針對政府首長和政黨主席中的28位TikTok用戶調查，在比利時國家安全機構建議政府官員和公務員停用該程式後，共4名部長完全刪除帳號、3名暫時停用，總理德克魯（Alexander De Croo）屬於停用的一群。

德克魯表示，對TikTok帶來的資訊安全疑慮必須「零容忍」，因為比利時是歐洲聯盟（European Union）和北大西洋公約組織（NATO）等重要國際機構所在地，是盜取資訊的要道。

不過仍有18位高官和黨主席難以「斷捨離」，包括國防部長狄唐多（Ludivine Dedonder）和副總理德沙特（Petra De Sutter），以及官員帳號中最受歡迎、擁有15萬7000粉絲訂閱的法語區總理（Minister-President）迪賀波（Elio Di Rupo），他們的因應方法是為TikTok特別配置一支專用手機，不與其他工作上的網路連結，也不作其他用途。

「晚訊報」採訪的資安專家認為專用機這招不管用，因為「只要TikTok還在你的口袋裡」，就仍有盜取資訊的風險。也有人主張透過電信系統攔阻，例如在國會的Wi-Fi網路阻擋TikTok程式連線，但專家說這也沒用，因用戶仍可以從4G系統連網登入。

目前約420萬比利時人是TikTok用戶，從中間偏右的改革運動黨（Mouvement Réformateur）到偏左的社會黨（Parti Socialiste）、生態黨（Ecolo）等3位黨主席都告訴「晚訊報」，到明年國會改選前不可能放棄TikTok，因為這是他們接觸年輕選民和對政治較冷感選民的重要管道。