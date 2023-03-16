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波蘭破獲俄間諜網絡逮9人 準備破壞通烏鐵道

中央社華沙16日綜合外電報導
波蘭內政部表示，破獲在境內運作的俄羅斯間諜網絡，拘押9人。圖為波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）。歐新社
波蘭內政部表示，破獲在境內運作的俄羅斯間諜網絡，拘押9人。圖為波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）。歐新社

波蘭內政部表示，破獲在境內運作的俄羅斯間諜網絡，拘押9人。他們投入對波蘭和烏克蘭之間鐵道路線進行監視和破壞的準備工作。

路透報導，波蘭是烏克蘭的盟友，也是運交武器給基輔的重要樞紐。波蘭發現該國經常成為俄羅斯破壞穩定的目標。

波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）在記者會中表示：「近日國內安全局（Internal Security Agency）扣押9名疑似和俄羅斯情報機關勾結人士。」

這些可疑人士為來自波蘭以東國家的外國人。

「這些可疑人士從事不利波蘭的情報活動，並且應俄羅斯情治單位要求，準備從事破壞行動。」

卡明斯基表示，其中6人已遭依為俄羅斯從事間諜活動和參與組織犯罪團體等罪名起訴，昨天遭到拘押的另外3人起訴程序持續進行中。

卡明斯基說：「國內安全局官員查獲相機、電子設備以及要安裝在援助烏克蘭交通工具上的GPS發報機。」

這個組織也被要求從事宣傳活動，破壞波烏關係，並因此得到金錢報酬。

民營電台RMF FM昨天報導，波蘭情治單位逮捕6名疑似為俄羅斯從事間諜活動人士。根據RMF FM報導，波蘭當局在熱舒夫（Rzeszow）附近的加西恩卡機場（Jasionka airport）附近查獲攝影機。加西恩卡機場是運送武器彈藥到烏克蘭的重要轉運站。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）昨天會見美國中央情報局長伯恩斯（William Burns）。波蘭總統辦公室表示，兩人就安全情勢進行商討。

俄羅斯 烏克蘭 間諜

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