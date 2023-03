內唐亞胡遲未訪美 恐因華府不滿以色列右翼政府

以色列總理內唐亞胡。歐新社

以色列 總理內唐亞胡第3度上台以來已經過了11週,卻仍然未獲得美國白宮 接待訪問。分析家指出,這顯示美方明顯不滿意內唐亞胡右翼政府的政策。

根據路透回顧1970年代末期以來的官方訪問紀錄,歷任以色列總理上台後,在任期此時大多已經訪問美國或已與美國總統會面。在內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)這回上任之前的13屆以色列新政府當中,僅2位總理比他等待更久。

白宮不願證實內唐亞胡是否已經獲邀訪美。美國國務院 的一名發言人請路透向以色列政府詢問總理出訪計畫資訊。以色列駐華府大使館則婉拒置評。

曾任美國國務院以巴談判特使(Special Envoy for Israeli-Palestinian Negotiations)高級顧問、現任華盛頓近東政策研究所(Washington Institute for Near East Policy)高級研究員的馬可夫斯基(David Makovsky)表示:「他們顯然想傳遞的訊息是:如果你採取會引起反對的政策,就沒有資格到(白宮)橢圓形辦公室坐下來。」

今年初以來,以色列街頭擠滿示威者抗議政府打算削弱最高法院權力。批評人士說,這項計畫會使聯合政府少了一道監督。

此外,在約旦河西岸(West Bank)暴力升溫之際,以色列右翼政府認可屯墾者在當地設立的前哨站,加上負責猶太人屯墾區事務的內唐亞胡內閣官員發表煽動性言論,這些都招來美國官員的批評,包括國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)上週訪問以色列時所做的評論。

美國與以色列的關係依舊緊密。美國長期以來是以色列主要捐助國,每年提供以色列30多億美元軍事援助。

總統拜登(Joe Biden)與內唐亞胡相識已數十年,兩人也已通過電話。自從內唐亞胡的新政府去年12月組成以來,美以兩國高級官員已經互訪過。

儘管如此,內唐亞胡仍未訪美,凸顯出拜登政府一方面希望見到以色列政府有不同的政策,同時也如批評家所言,美方不太願意採取更強力的舉動。

曾在美國國務院負責以色列與巴勒斯坦政策事務、現任卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)高級研究員的葉爾基斯(Sarah Yerkes)指出,華府對於以色列各項事件的發言,如今常是「充滿沮喪感的制式語言」。

她說:「他們(以色列)未受到如同過去一向的溫和對待,因為...他們正在邁向不再是民主國家的道路上。」