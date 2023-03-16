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內唐亞胡遲未訪美 恐因華府不滿以色列右翼政府

中央社華盛頓16日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。歐新社
以色列總理內唐亞胡。歐新社

以色列總理內唐亞胡第3度上台以來已經過了11週，卻仍然未獲得美國白宮接待訪問。分析家指出，這顯示美方明顯不滿意內唐亞胡右翼政府的政策。

根據路透回顧1970年代末期以來的官方訪問紀錄，歷任以色列總理上台後，在任期此時大多已經訪問美國或已與美國總統會面。在內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）這回上任之前的13屆以色列新政府當中，僅2位總理比他等待更久。

白宮不願證實內唐亞胡是否已經獲邀訪美。美國國務院的一名發言人請路透向以色列政府詢問總理出訪計畫資訊。以色列駐華府大使館則婉拒置評。

曾任美國國務院以巴談判特使（Special Envoy for Israeli-Palestinian Negotiations）高級顧問、現任華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）高級研究員的馬可夫斯基（David Makovsky）表示：「他們顯然想傳遞的訊息是：如果你採取會引起反對的政策，就沒有資格到（白宮）橢圓形辦公室坐下來。」

今年初以來，以色列街頭擠滿示威者抗議政府打算削弱最高法院權力。批評人士說，這項計畫會使聯合政府少了一道監督。

此外，在約旦河西岸（West Bank）暴力升溫之際，以色列右翼政府認可屯墾者在當地設立的前哨站，加上負責猶太人屯墾區事務的內唐亞胡內閣官員發表煽動性言論，這些都招來美國官員的批評，包括國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上週訪問以色列時所做的評論。

美國與以色列的關係依舊緊密。美國長期以來是以色列主要捐助國，每年提供以色列30多億美元軍事援助。

總統拜登（Joe Biden）與內唐亞胡相識已數十年，兩人也已通過電話。自從內唐亞胡的新政府去年12月組成以來，美以兩國高級官員已經互訪過。

儘管如此，內唐亞胡仍未訪美，凸顯出拜登政府一方面希望見到以色列政府有不同的政策，同時也如批評家所言，美方不太願意採取更強力的舉動。

曾在美國國務院負責以色列與巴勒斯坦政策事務、現任卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員的葉爾基斯（Sarah Yerkes）指出，華府對於以色列各項事件的發言，如今常是「充滿沮喪感的制式語言」。

她說：「他們（以色列）未受到如同過去一向的溫和對待，因為...他們正在邁向不再是民主國家的道路上。」

以色列 國務院 白宮

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