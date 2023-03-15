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宏國欲與中建交 台4周前已知？外交部否認

法國清潔員為年金改革罷工 巴黎街頭堆逾7000噸垃圾

編譯徐榆涵／即時報導
法國推動年金改革，清潔員也加入罷工行列，導致巴黎街頭堆滿垃圾。（美聯社）
法國推動年金改革，清潔員也加入罷工行列，導致巴黎街頭堆滿垃圾。（美聯社）

法國總統馬克宏推動年金改革，計畫將退休年齡從現行的62歲延長至64歲，引發民眾不滿並發起大罷工，由於清潔員也加入罷工行列，導致巴黎街頭上垃圾堆積如山。

清潔員為期9天的罷工行動將至少再延長5天，由於垃圾車沒有人駕駛，巴黎地區至少三個垃圾焚化爐處於停機狀態，逾7000噸垃圾和廢棄物持續堆積在巴黎街頭，阻塞通道和人行道。

法國內政部長達馬寧（Gérald Darmanin）指示巴黎警察局長要求市政廳強制清潔員停止罷工並重返工作崗位，但巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）表示，雖然該市正在為緊急情況制定自己的解決辦法，但支持反對養老金改革的罷工行動。

負責垃圾處理的巴黎副市長布羅薩特（Ian Brossat）說，任何迫使罷工者重返工作崗位的要求都是違憲行為。

https://twitter.com/AntonioSabatoJr/status/1636118269546430464

來源：YouTube

法國全國勞工總聯盟（CGT）表示，清潔員和司機反對將他們的退休年齡從57歲提高至59歲。

馬克宏提議將一般退休年限從62歲提高至64歲，並增加提取全額養老金所需的工作年限，導致法國全國發起持續兩個月的抗疫和跨部門罷工。該法案當地時間16日將送至國民會議和參議院進行最後表決。

法國推動年金改革，清潔員也加入罷工行列，導致巴黎街頭堆滿垃圾。法新社
法國推動年金改革，清潔員也加入罷工行列，導致巴黎街頭堆滿垃圾。法新社

罷工 退休 馬克宏

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