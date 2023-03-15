法國清潔員為年金改革罷工 巴黎街頭堆逾7000噸垃圾

法國推動年金改革，清潔員也加入罷工行列，導致巴黎街頭堆滿垃圾。（美聯社）

法國總統馬克宏 推動年金改革，計畫將退休 年齡從現行的62歲延長至64歲，引發民眾不滿並發起大罷工 ，由於清潔員也加入罷工行列，導致巴黎街頭上垃圾堆積如山。

清潔員為期9天的罷工行動將至少再延長5天，由於垃圾車沒有人駕駛，巴黎地區至少三個垃圾焚化爐處於停機狀態，逾7000噸垃圾和廢棄物持續堆積在巴黎街頭，阻塞通道和人行道。

法國內政部長達馬寧（Gérald Darmanin）指示巴黎警察局長要求市政廳強制清潔員停止罷工並重返工作崗位，但巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）表示，雖然該市正在為緊急情況制定自己的解決辦法，但支持反對養老金改革的罷工行動。

負責垃圾處理的巴黎副市長布羅薩特（Ian Brossat）說，任何迫使罷工者重返工作崗位的要求都是違憲行為。

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法國全國勞工總聯盟（CGT）表示，清潔員和司機反對將他們的退休年齡從57歲提高至59歲。