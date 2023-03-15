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當選後從未開過會 日「政治家女子48黨」參議員被除名

編譯周辰陽／即時報導
日本參議院全體會議15日表決通過，對2022年7月當選至今沒參加過任何會議的「政治家女子48黨」參議員「ガーシー」給予「除名」懲戒處分，讓他成了日本70多年來第一位遭到開除的國會議員。（YouTube影片截圖/＠ANNnewsCH）
日本參議院全體會議15日表決通過，對2022年7月當選至今沒參加過任何會議的「政治家女子48黨」參議員「ガーシー」給予「除名」懲戒處分，讓他成了日本70多年來第一位遭到開除的國會議員。（YouTube影片截圖/＠ANNnewsCH）

共同社與朝日新聞報導，日本參議院全體會議15日表決通過，對2022年7月當選至今沒參加過任何會議的「政治家女子48黨」（前稱NHK黨）參議員「ガーシー」給予「除名」懲戒處分，也讓他成了日本70多年來第一位遭到開除的國會議員。

「ガーシー」本名東谷義和，之前曾經營酒吧，有不少大牌明星友人，成立的潮牌服飾店還有知名藝人與模特兒代言，但因沉迷賭博負債變成詐欺犯，隨後借錢逃亡到杜拜。

因為不滿遭到演藝圈人士切割，變身成YouTuber的東谷義和頻頻爆料。像是公布演員小栗旬與綾野剛的不雅照，訂閱數很快突破了百萬，並獲得成立宗旨為反對NHK強制向民眾收費的「NHK」黨（8日宣布改名「政治家女子48黨」）注意，代他登記參加參議院選舉。然而，按照選制當選的東谷義和始終滯留國外，不僅從未出席會議，還領走了超過1900萬日圓的薪水與津貼而受到輿論的批評。

報導指出，在日本《國會法》規定的4級懲戒中，喪失議員資格的「除名」是最嚴厲處分。雖然東谷義和日前有機會在參議院議場宣讀謝罪文（懲戒程度僅次於除名），但是他依然沒有親自出席，之前發出的道歉影像則未獲接受。參院懲罰委員會14日全體一致決定，對東谷義和給予「除名」懲戒處分。

根據15日的全院記名表決結果，236名出席參議員中，有235張贊成票，唯一反對票來自另一位同為「政治家女子48黨」的參議員，遠遠超過了必要的三分之二多數，參議院議長尾辻秀久隨即宣布「根據國會法的規定予以除名」，東谷義和也隨即失去了議員資格。

日本國會此前就只發生過2次除名處分的案例，分別發生於1950年與1951年，東谷義和則成了1951年後第一位被除名的國會議員，也是第一位因缺席而受到懲戒的國會議員。

參議院 日本 參議員

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