15年前朝小布希丟鞋 伊拉克記者至今仍怒氣未消

前總統小布希(左)2008年在一場記者會上，閃過朝他飛去的鞋子。(美聯社)

伊拉克記者柴迪因不滿美國為首的聯軍2003年入侵伊拉克後國家陷入腐敗與混亂，2008年在一場記者會上朝美國前總統小布希 丟鞋洩憤，而在全球聲名大噪。時至今日他仍怒氣未消。

影片來源：YouTube CBS

柴迪（Muntazer al-Zaidi）回憶當年在巴格達記者會上的行為，並告訴路透：「20年前跟著占領者回到伊拉克的一群人，儘管執政失敗且貪腐，但同一批人仍在統治。美國非常清楚它帶來了偽政治家。」

事發當時站在伊拉克時任總理馬里奇（Nuri al-Maliki）旁邊的小布希（George W. Bush），低頭閃過從房間另一頭向他飛來的鞋子。在阿拉伯世界，向某人扔鞋是一種極為侮辱的行為。

柴迪當時還對小布希咆哮：「這是伊拉克人民給你的訣別之吻，你這隻狗。」之後維安人員將他架出會場外。

小布希當年基於有誤的美方情報、聲稱伊拉克前獨裁者胡森（Saddam Hussein）擁有大規模毀滅性武器，而決定出兵推翻海珊。他因此在整個中東地區受到批評。

小布希遭扔鞋後淡然處之，他說：「這就像去參加政治集會，有人對你大喊大叫，只是想引起注意。」

柴迪因攻擊來訪的國家元首而入獄6個月，獲釋後前往黎巴嫩。他在2018年返回伊拉克，競選國會議員尋求打擊腐敗，不過選舉失利。

柴迪回憶丟鞋時的心境說：「當你一天24小時看到人們痛苦不堪，你會感到悲憤。」

他也說，他持續推動反貪污運動，而且從不後悔朝小布希扔鞋。

「這一幕證明了，對於一個把持所有權力、暴政、武器、媒體、金錢和權威的傲慢者，有天一個普通人能夠對他說不，並說你（小布希）錯了。」