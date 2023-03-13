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前拳手袴田巖殺人案恐冤獄48年 日本高院下令重審

中央社東京13日綜合外電報導
袴田巖。(歐新社)
袴田巖。(歐新社)

日本高等法院今天下令重審知名的「袴田巖案」。現今高齡87歲的前職業拳擊手袴田巖近60年前因為謀殺罪名被判處死刑，服刑48年後於2014年獲釋，是全世界服刑時間最長的死囚。

法新社與共同社報導，經歷法庭短暫審理後，袴田巖的委任律師團步出日本高等法院，展開寫著「再審開始」的標語，支持者爆發歡呼。

長年來持續為弟弟奔走、如今高齡90歲的袴田巖姐姐秀子（音譯）表示：「我等了57年，這一天終於到來了。我肩上的擔子終於卸下了。」

袴田巖的姐姐秀子及委任律師團在日本高等法院外，展開寫著「再審開始」的標語，支持者...
袴田巖的姐姐秀子及委任律師團在日本高等法院外，展開寫著「再審開始」的標語，支持者爆發歡呼。(Getty Images)

袴田巖被控在1966年殺死任職的味噌工廠老闆橋本藤雄、橋本的妻子，以及兩人的長男和次女，1968年被以強盜殺人罪判處死刑。

他原先否認犯案，但隨後認罪。他之後宣稱在審訊期間遭到警方嚴刑逼供，迫不得已認罪。

袴田巖嘗試撤銷自白但無效，日本最高法院1980年確定他的死刑判決。

經過多年纏訟，靜岡地方法院認為當年證據恐有偽造的可能性，於2014年決定再審此案，並將袴田巖釋放。他那時已在死牢中服刑48年，被認定為全世界服刑時間最長的死囚。

然而，東京高等法院4年後推翻地院判決，案子上訴至最高法院。最高法院於2020年發回高院重審。

袴田巖被定罪的關鍵證據是多件沾有血跡的衣物，卻是在案發超過1年後才在味噌桶裡被發現。

支持者表示，那些衣物大小與袴田巖的身形並不吻合，且考量已經過的時間，衣物上的血跡太過鮮明。DNA鑑定結果發現，袴田巖和衣物及血跡均無關連。

日本放送協會（NHK）報導，東京高等法院審判長大善文男今天對證據衣物的可信度表示懷疑。

報導引述大善文男說法，根據辯護方提供的實驗結果，「從專家的意見和科學推斷，血漬在味噌裡浸泡1年以上後就會消失，因此對袴田作案時穿著這些衣物抱持合理懷疑」。

他並表示：「不能否認在事發很長一段時間後，這些衣物被第三者藏在桶中的可能性。事實上，搜查機關介入的可能性極高。」

大善文男並表示，「考慮到無罪的可能性、重審的決定，以及袴田的年齡和身心狀況」，讓他繼續獲釋在外是合理的。

支持者表示，長達近半世紀的監禁，且大多時間是單獨囚禁，加上面臨可能被處決的壓力，對袴田巖的精神狀態造成重大影響。

國際特赦組織（Amnesty International）對於高等法院今天的決定表示歡迎，稱袴田巖終於等到「遲來的伸張正義機會」。

影片來源：YouTube TBS NEWS DIG Powered by JNN

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