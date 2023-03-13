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巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位

中央社巴黎13日綜合外電報導
距離2024年巴黎夏季奧運開幕即將進入倒數500天。(路透)
距離2024年巴黎夏季奧運開幕即將進入倒數500天。(路透)

距離2024年巴黎夏季奧運開幕即將進入倒數500天，這將是疫情以來首次全面讓觀眾進場觀看的奧運賽，包括預算、交通、安全和俄烏戰爭影響等因素，都正在考驗主辦單位籌辦能力。

法新社報導，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，使得2021年舉行的2020年東京夏季奧運與去年舉行的北京冬季奧運進場觀賽大受影響。因此明年登場的巴黎奧運備受各界期待。

這屆奧運賽將在2024年7月26日以獨特儀式開幕，各國選手將搭乘駁船，沿巴黎市中心的塞納河順流而下。但比賽主要場地位在法國最貧窮的塞納-聖丹尼省（Seine-Saint-Denis），使得預算受到前所未有的檢視。

去年2月以來，比賽籌備又受到俄羅斯對烏克蘭開戰、以及俄國與盟邦白俄羅斯的選手是否參賽等因素影響。以下是巴黎奧運開幕前要解決的5大問題：

俄羅斯人會參賽嗎？

國際奧林匹克委員會（IOC）曾表達，希望找到「途徑」讓俄羅斯與白俄羅斯運動員以中立選手身分參賽。在國際擊劍總會（International Fencing Federation）10日表示將重新讓俄國選手參加旗下比賽後，國際奧會的願望又朝實現更進一步。

然而，烏克蘭對於自家選手將必須與侵略國選手競爭大為憤怒，他們的國土正遭到俄羅斯的轟炸與砲擊。基輔因此揚言抵制巴黎奧運。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）已將是否讓俄羅斯人參賽的決定交由個別運動項目總會，但美國等30個國家也要求國際奧會，就實務上俄國運動員如何能參賽做出「澄清」。

開幕式掀疑慮

巴黎奧運將開幕式從傳統體育館移到兩旁有艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）等巴黎知名歷史建築的塞納河上，這項計畫令主辦單位頭疼，也引發維安單位的疑慮。

原始方案安排讓60萬觀眾沿塞納河兩岸欣賞開幕式。但政界消息人士透露，開放的觀眾人數可能會縮減。

負責開幕式維安的民間公司目前面臨難以招募到足夠人力，因此希望仿照2012年倫敦奧運，讓軍方人力加入幫忙。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，現在「討論這點還太早」；巴黎奧運主辦委員會總幹事托布華（Etienne Thobois）則說：「所有選項都考慮中。」

交通麻煩

近幾個月來，人力短缺及間歇罷工已造成巴黎大眾運輸系統大受影響；面對奧運期間又會有數以百萬計乘客到來，其運輸能力令人懷疑。

法國前總理卡斯特克斯（Jean Castex）已接下巴黎大眾運輸公司（RATP）總裁一職，他正承受極大壓力。

延伸至選手村的巴黎地鐵新建路段能否如期完成，正面臨嚴重問題。此外，公車司機嚴重不足，也令人擔憂。

巴黎機場還正努力在疫情後恢復全面運作能力，為了準備好迎接奧運帶來的大量入境選手與觀眾人潮，正與時間賽跑。

票價政策挨批

巴黎奧運第一階段門票銷售怨聲四起，人們抱怨票價實在太高，也不滿若想看田徑和體操等較受歡迎賽事，被迫也要購買較小項目的門票。主辦單位則說，他們的票價政策與倫敦奧運一致。

巴黎奧運主辦委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）表示，第一階段門票銷售成功，但他也說：「我們理解一些不滿意的人提出的批評及他們的不滿。」

預算受到審視

巴黎奧運主辦委員會的預算96%從民間籌措，去年總預算增加了10%，達到44億歐元。此外，負責興建相關設施的奧運工程履行公司（SOLIDEO）也需要44億歐元預算。這使得巴黎奧運預算總額達到88億歐元（約94億美元）。

在貧困的塞納-聖丹尼省，地方政治人物比任何人更密切關注這些經費如何支出。省長楚塞爾（Stephane Troussel）表示：「當奧運聖火熄滅時，居民不會向（巴黎市長）伊達戈（Anne Hidalgo）、（總統）馬克宏（Emmanuel Macron）或艾斯堂格追究責任；他們會追究我的責任。」

奧運 白俄羅斯 預算

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