柬埔寨總理洪森稱 收到台灣詐團發給他的詐騙簡訊

柬埔寨總理洪森。（新華社）

台灣的詐騙集團 連柬埔寨總理都敢騙！柬埔寨總理洪森自曝，他的手機收到詐騙簡訊，派人調查後發現詐騙分子是從台灣發給他的。

柬中時報報導，Telegram（紙飛機）詐騙騙局愈發猖獗，連柬埔寨總理洪森也收到詐騙短信（簡訊）。洪森12日晚上11時說，他在1個小時前，收到一條詐騙短信，詐騙集團盜用了柬埔寨著名企業家徐坤城公爵的照片，開設了假冒的Telegram帳號。

他說，「該帳號向我發來了一條英語短信，讓我匯款給他」。洪森讓人調查後發現，該帳號是假冒的，詐騙分子使用老撾（竂國）的電話號碼，但人在台灣。

「他（詐騙分子）可能不知道這是（柬埔寨）總理的電話號碼」。

報導說，由於Telegram詐騙騙局愈發猖獗，洪森提醒群眾務必提高警惕，別聽詐騙分子忽悠，以免上當受騙。

柬埔寨近年成東南亞 詐騙集團的集中地和重災區，包括中國與台灣的犯罪份子均前往柬埔寨，也衍生不少人被迫從事詐騙並遭私刑拘禁案。

中國中新社今年初曾報導，自2022年6月以來，中國最高法、最高檢、公安 部等有關部門聯合部署開展「拔釘」行動，嚴厲打擊懲處境外電信網路詐騙集團重大頭目和骨幹。

報導稱，近年來，電信網路詐騙犯罪分子在境外搭建窩點，多起被騙損失超過千萬元案件的詐騙窩點就設在柬埔寨。在中國公安和柬埔寨軍警合作下，半年來已破獲多起詐騙集團案件。