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飛機上乘客突呼吸中止 空服員搶救40分鐘憾未救回

聯合新聞網／ 即時報導
一名男乘客在機上失去呼吸心跳，機組人員緊急搶救仍宣告不治。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
一名男乘客在機上失去呼吸心跳，機組人員緊急搶救仍宣告不治。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

疫情趨緩後，許多人開始安排出國旅遊，但搭機過程中很可能遇上各種突發狀況。日前廉航Jet2傳出憾事，一名男乘客在搭機過程中突然沒了呼吸，儘管機上人員立刻進行CPR搶救40分鐘，並緊急迫降機場，但男乘客仍宣告死亡。同機的乘客也回憶事發經過，驚呼有人當場被嚇哭了。

根據《每日郵報》、《每日鏡報》報導，本月7日，英格蘭的廉價航空公司Jet2傳出憾事。一架從土耳其安塔利亞（Antalya）飛往的蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出現緊急狀況，一名男乘客的身體突然出現異狀、失去生命跡象，機組人員發現後第一時間全力搶救，並進行約40分鐘的CPR，但男乘客卻「沒再醒來過」，在機上宣布離世。

一名同機的乘客回憶，離落地還剩40分鐘時，多名機上人員跑到他後面的位置上，並將一位男乘客移到飛機的走道上，開始進行CPR搶救。隨後空服員通知狀況，並宣布將緊急著陸，當下情況分秒必爭，但他們仍相當敬業地全力搶救該名男乘客。

該乘客還提到，宣布男乘客死亡後，機上的人都相當沮喪，當時還有乘客被震撼的畫面嚇到了，在機上痛哭流涕。

蘇格蘭警方證實也證實此事，並轉交報告給當地的死亡調查機構。事後航空公司Jet2發布聲明，為死者的親友哀悼。

疫情 廉價航空 機場

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