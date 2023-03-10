德國漢堡槍案至少8死 最小受害者是母腹中7個月大胎兒

德國漢堡教堂槍擊事件已造成至少8死。圖為當地民眾到事發現場獻花。(歐新社)

德國 漢堡槍擊 事件發生後，警方和內政部門10日舉行新聞發布會，詳細介紹了遇難者及槍手情況。

德國漢堡市一教堂當地時間9日晚發生槍擊事件。根據警方10日公布的數據，目前槍擊事件造成包括槍手在內的8人死亡，還有多人傷勢嚴重。

警方介紹，遇難者包括年齡在33至60歲之間的四名男性、兩名女性，和一位母親腹中七個月大的胎兒。該母親得以倖存。

警方稱，槍手是一名35歲的德國人，在漢堡生活多年，是耶和華見證人教會前成員。目前警方認為該男子是單獨行動，在累計開出100多槍實施殺害後自殺。

該男子作案動機尚不明確。目前警方還沒有認定這起犯罪是否出於政治動機，調查人員不排除宗教界內部衝突的可能。

調查人員稱，該男子合法持有槍枝。在2022年12月，他以射擊運動員 身份獲得持槍執照。沒有跡象表明這起犯罪有恐怖主義背景。

警方表示，武器管理部門1月曾收到匿名信，稱該男子可能患有未確診的精神疾病，不適合持有槍枝。2月初，武器管理部門工作人員在未經通知情況下對該男子進行了檢查。當時該男子表現配合。根據檢查結果，當時沒有理由採取進一步措施。

警方還在該男子公寓中發現了更多彈藥。