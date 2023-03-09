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酒駕扣車送烏克蘭軍方「物盡其用」 拉脫維亞另類相挺

中央社／里加9日電
被拉脫維亞政府委以運送這些汽車到烏克蘭重任的非政府組織啁啾車隊（Twitter Convoy）創辦人波茲納克斯（Reinis Poznaks）說：「當你意識到有那麼多酒醉駕駛人開車到處逛，那真的挺嚇人。」 （路透）
被拉脫維亞政府委以運送這些汽車到烏克蘭重任的非政府組織啁啾車隊（Twitter Convoy）創辦人波茲納克斯（Reinis Poznaks）說：「當你意識到有那麼多酒醉駕駛人開車到處逛，那真的挺嚇人。」 （路透）

波羅的海國家拉脫維亞今年開始扣押酒駕駕駛人的汽車後，由於數以百計汽車塞爆拖吊場，當局決定將這些車輛送交烏克蘭軍方和醫院以「物盡其用」。

路透社報導，七部汽車日前在暴風雪中被開上拖車送離國營拖車場，準備運往烏克蘭。

擁有190萬人口的拉脫維亞兩個月就有200名駕駛人酒測結果血液中酒精濃度超過0.15%而被扣車。

被拉脫維亞政府委以運送這些汽車到烏克蘭重任的非政府組織啁啾車隊（Twitter Convoy）創辦人波茲納克斯（Reinis Poznaks）說：「當你意識到有那麼多酒醉駕駛人開車到處逛，那真的挺嚇人。」

他說，政府承諾每周提供24部遭扣汽車讓他送到烏克蘭，考驗這個大體上提供志願服務的車隊極限。

波茲納克斯表示：「沒有人會預期有這麼多車輛酒駕，因為沒辦法像喝點酒般地迅速把車賣掉，這讓我有了送汽車到烏克蘭的想法。」

其中一部遭扣汽車裡頭釘了一面俄羅斯國旗，看到這一幕讓波茲納克斯笑了。

去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭幾天後，啁啾車隊就在推特上展開幫烏克蘭募車活動，目前已經送出約1200部車。車隊還為購車、修車和運車募集200萬歐元款項。

拉脫維亞財政部長阿舍拉登斯（Arvils Aseradens）表示，啁啾車隊成功對烏克蘭送車讓政府受到啟發，才會決定不對遭扣車輛進行拍賣。

他說：「基本上我們準備好竭盡全力挺烏克蘭。」

烏克蘭 汽車 俄羅斯

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