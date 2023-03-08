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印度地位升：蘋果海外銷售人事改組 首次「自成一區」

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果正改組國際業務管理人事，更重視印度。（路透）
蘋果正改組國際業務管理人事，更重視印度。（路透）

知情人士透露，蘋果公司正改組國際業務管理人事，更加重視地位日益重要的印度

這項變動讓此一需求激增的亞洲國家首次在蘋果內部自成一個銷售區域。

蘋果的印度、中東、地中海、東歐和非洲區副總裁Hugues Asseman日前服務20多年後退休，隨著他的離職，這家iPhone製造商拔擢向Asseman彙報工作的印度負責人Ashish Chowdhary，他現在直屬蘋果產品銷售主管Michael Fenger。

蘋果發言人拒絕置評。

蘋果上季在印度的營收創歷史新高，儘管總體銷售下滑5%。蘋果為印度創建了一家線上商店，並計劃今年稍晚要開設第一家零售門市。執行長庫克在上一次財報電話會議上表示，「非常重視這塊市場」，將在印度的工作現況與早年在中國的進行了比較。

他說：「基本上，我們是在吸取多年前在中國學到的事，以及在中國的擴展經驗，並將付諸實踐。」中國目前每年為蘋果創造大約750億美元的營收，成為繼美洲和歐洲之後最大銷售地區。

除了成為蘋果銷售引擎外，印度對該公司的產品開發也愈發重要。主要供應商正轉進這個地區，蘋果與鴻海合作，在印度新設iPhone生產設施。

最新的人事更動會影響到蘋果的管理結構，但不影響公開財報裡標示區域銷售的方式。在財報上，印度是歐洲、中東和非洲地區的一部分，另外四個地區是美洲、大中華區、日本和亞太地區其他地區。

蘋果 印度 營收

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