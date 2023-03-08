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南韓攝理教主染指台名校逾百女生 連北一女都被鎖定？

聯合新聞網╱即時報導
南韓攝理教主鄭明析（本名鄭明錫）。Netflix
南韓攝理教主鄭明析（本名鄭明錫）。Netflix

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》3日開播後，迅速衝上排行榜第一名，在台灣也引發熱烈討論。節目首集以南韓攝理教（JMS）」為主，教主鄭明析因性侵多名女信徒遭判刑入獄，台灣也有上百名知名國立大學女大生受害，網紅阿滴兄妹也被掀出曾是教徒，阿滴也親自在社群回應。對此，媒體人「剝雞」也透露教會吸眾手法，還爆料過去連北一女都被鎖定。

網紅阿滴兄妹被質疑也是攝理教的信徒，他在6日晚間坦承和妹妹兩人過去曾經接觸過攝理教，參與主日、才藝班、分享福音等活動。他表示，當時的確已知教主鄭明析因性侵遭判刑入監，但教會人員指稱這是南韓宗教鬥爭、抹黑，讓教友相信是冤獄事件，在之後的過程中逐漸對教義產生疑慮、價格觀相左，因此和妹妹兩人在6、7年前就已離開教會。

對此，媒體人「剝雞」黃揚明在臉書發文透露教會的吸眾手法，指攝理教表面上真的和一般教會如出一轍，會給予參與者比家庭更溫暖的關心、照顧，並透過團體活動讓參與者獲得成就感後，再進行「聖經課程」，之後才有機會到南韓的教主聖地「朝聖」。

黃揚明表示，該教教徒有許多人都是台大、政大等名校校友，還爆料連「北一女都已經被鎖定」，那些傳教者們打著學長姐的名號，給予參與者生活照顧，讓參與者漸漸和原本的家庭、社交生活產生距離，最後進而被教會控制。

黃揚明進一步指出，鄭明析2001年底被控誘姦信徒的案件，因鄭逃離台灣拒不出庭而被通緝至2027年，教徒卻謊稱已結案，事實上此案司法程序仍卡關。

另外，由鄭明析帶來的牧師幹部孔玟植在台灣自立門戶後，自稱是「神所選於此時代代替耶穌之救世主，為代替天上之神之地上之神」，也涉性侵協會中未成年女會員，共犯下77次強制性交、強制猥褻罪嫌，2013年被判刑17年，現在應仍在服刑中。

總而言之，他認為「邪教在台灣存在已久，也不會只有這一起案例，凡是凡夫俗子自稱神通者，幾乎都有問題」，「光是幫教主鄭明析洗白這件事，就證明這個教派絕對不正派」，「希望更多對鄭明析深信不疑的信徒能同樣覺醒」。

文章引發討論，許多人驚訝「真不可思議啊！近代台灣到底怎麼了！」、「今天看了影片，不太能了解那些信徒的想法！ 怎麼洗腦成那樣」、「這種判斷能力～」、「有些嚴格的教會，連哈利波特都不能看」、「鎖定菁英族群，才能控制國家，日本南韓幾代下來早就有此觀念」、「宗教、政黨、小圈圈都是同一個道理啊！這些都自帶催眠系統，要像駭客任務裡的尼歐，被拔管清醒者很少數吧！？」、「百樣米百樣人 ，請君入甕，願者上鉤」。

攝理教 南韓 性侵

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