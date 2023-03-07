全球性別平等排名 巴西落後多數拉美國家

根據世界經濟論壇（WEF）發表的2022年全球性別差距報告，巴西在146個調查國家中排名第94，落後多數拉美國家。示意圖。（本報資料照片）

根據世界經濟論壇（WEF）發表的2022年全球性別差距報告，巴西 在146個調查國家中排名第94，落後多數拉美國家，顯示性別不平等在巴西仍屬結構性問題，且超出勞動力市場範圍。

全球性別差距報告（Global Gender Gap Report）展示男女在經濟地位、教育 程度、健康與生存和政治權利四個方面的差距，性別差距指數 評分最高為1，最低為0。

2022年最接近結束性別不平等的國家是冰島，評分0.908，其次是芬蘭（0.860）和挪威（0.845）；非洲國家盧安達排名第6（0.811），美洲國家尼加拉瓜第7（0.810）。

2022年巴西的性別差距指數評分為0.696，排名第94；在22個接受調查的拉丁美洲暨加勒比海國家中排名倒數第3，僅高於貝里斯和瓜地馬拉。

聖保羅大學教研學院（Insper）教授狄尼茲（Ana Diniz）表示，許多名列前茅的國家，如北歐國家，普遍重視推動性別政策，特別是針對工作和多方面影響婦女參與勞動力市場的政策。

巴西的性別政策重點，由於問題的嚴重性，歷來側重於針對婦女的暴力行為，但即使是這些行動，在過去4年中也縮水了。

巴西家庭和性別經濟學研究小組（GeFam）成員馬達洛佐（Regina Madalozzo）分析指出，巴西在這一領域的進展緩慢，部分原因也與近年來關於性別角色的討論開倒車有關。

馬達洛佐表示，這是兩性不平等的文化層面，也對解決這個問題有直接影響，並表現在性別陳規定型觀念中，例如認為家事、照顧兒童和老人更適合女性而非男性，或是理工和科技等知識領域更適合男性等。

狄尼茲和馬達洛佐都說，COVID-19大流行也加深性別不平等。例如婦女被迫面臨家務和對家庭照顧的需求增加，特別是學校關閉時孩子在家的時候；這段期間，女性失業問題也明顯比男性嚴重。

兩位專家指出，許多因素導致更多女性遠離勞動力市場，包括少女懷孕、缺乏日托和早婚。因此，應通過國家公共政策、社會保護制度和可持續基礎設施來減少性別不平等。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）近日表示，政府正在準備一項法案，預定在3月8日國際婦女節當天發布，目的是確保擔任相同職位的女性和男性獲得相同工資