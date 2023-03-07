韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

韓國攝理教教主鄭明析。 圖／摘自Youtube

Netflix近日推出紀錄片「以神之名：信仰的背叛」揭開韓國4名宗教領袖駭人的真實故事，其中更有攝理教 教主鄭明析如何利用宗教，性侵 多名女信徒，令人髮指，其中一名清秀女被害人，在片中說明當時經歷揭發醜陋惡行，她也被網友起底，疑似是港星方力申的新歡，方力申也大方認愛，並力挺表示「女友比許多人都勇敢」。

葉萱在紀錄片中坦言，因為曾在學校遭排擠，加上父母感情不好，生活讓她憂鬱、痛苦，無人能傾訴，最後求助於宗教，試圖透過神明讓自己重獲新生，卻反而掉入無底深淵，某次遇到鄭明析，來到青瓦屋後卻被對方誘姦，甚至趴在地上「被進入」，鄭明析還大膽誇她「又大又漂亮」，並說「妳（葉萱）被上帝揀選了。」另一位受害者艾咪則是澳洲 人，提到拍紀錄片也是為了救贖當時被洗腦的自己，至於葉宣曾任韓文翻譯，明明知道艾咪也將掉入鄭明析魔爪，卻仍告訴她「沒關係，不要緊」，讓葉萱從原本的受害者，變成了加害者，讓葉宣至今無比痛苦。