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韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

記者陳建嘉／即時報導
韓國攝理教教主鄭明析。 圖／摘自Youtube
韓國攝理教教主鄭明析。 圖／摘自Youtube

Netflix近日推出紀錄片「以神之名：信仰的背叛」揭開韓國4名宗教領袖駭人的真實故事，其中更有攝理教教主鄭明析如何利用宗教，性侵多名女信徒，令人髮指，其中一名清秀女被害人，在片中說明當時經歷揭發醜陋惡行，她也被網友起底，疑似是港星方力申的新歡，方力申也大方認愛，並力挺表示「女友比許多人都勇敢」。

葉萱在紀錄片中坦言，因為曾在學校遭排擠，加上父母感情不好，生活讓她憂鬱、痛苦，無人能傾訴，最後求助於宗教，試圖透過神明讓自己重獲新生，卻反而掉入無底深淵，某次遇到鄭明析，來到青瓦屋後卻被對方誘姦，甚至趴在地上「被進入」，鄭明析還大膽誇她「又大又漂亮」，並說「妳（葉萱）被上帝揀選了。」另一位受害者艾咪則是澳洲人，提到拍紀錄片也是為了救贖當時被洗腦的自己，至於葉宣曾任韓文翻譯，明明知道艾咪也將掉入鄭明析魔爪，卻仍告訴她「沒關係，不要緊」，讓葉萱從原本的受害者，變成了加害者，讓葉宣至今無比痛苦。

對於外界盛傳葉宣就是方力申的女友，方力申也大方承認，他向港媒大方認愛，並說女友曾因性侵事件公開提出分手，但因彼此太相愛，決定繼續發展，也透露女友仍需一段時間平復傷口，目前還有在看心理醫生，但不用吃藥，之後女友要到韓國出庭，他也會爭取陪伴對方。

葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netfli...
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netfli...
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

性侵 澳洲 攝理教

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