聯合國秘書長古特雷斯。(Getty Images)

3月8日國際婦女節前夕,聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)6日警告,以目前速度,實現性別平等還需要300年。

古特雷斯在婦女地位委員會(Commission on the Status of Women)會議開始時說,「性別平等愈來愈遙遠。在世界各地,婦女的權利正在受到踐踏、威脅和侵犯」,並列舉一連串危機,包括孕產婦死亡、女童遭學校退學及童婚等問題仍層出不窮。

古特雷斯說,「近幾十年來取得的進步正在消失」,並提到神學士統治的阿富汗 女權正被嚴重打壓,稱「婦女和女孩被從公共生活中抹去」。

古特雷斯沒有點名其他具體國家,但他呼籲各國政府、民間和私營部門採取集體行動,提供性別教育 、改善技能培訓並擴大投資 以「彌合數位性別鴻溝」。