我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

「送流浪狗到吃狗肉省份」印度議員發言惹議

中央社／新德里6日專電

印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）屢傳流浪狗咬人事件，一名省議員建議把流浪狗送到東北部吃狗肉省分，言論引發多方抨擊。

馬哈拉什特拉省省議會上週五討論流浪狗問題，省議員卡杜（Bacchu Kadu）語出驚人，稱把流浪狗運到東北部阿薩姆省（Assam），因為當地人吃狗肉。

根據「今日印度」（India Today）新聞網的報導，卡杜聲稱他最近才剛造訪過阿薩姆省，在那裏一條狗可賣8000盧比（約97美元）至9000盧比左右。

阿薩姆省省議員哈薩瑞卡（Pijush Hazarika）在推特上譴責卡杜的言論，建議卡杜充實一下自己對阿薩姆省文化的認知，而非圍繞著錯誤的資訊和種族刻板印象來發言。

印度非政府組織「動物世界」（World for Animals）創辦人巴爾薩拉（Taronish Balsara）也斥責卡杜的發言「不顧他人感受且怪異」，稱為流浪狗絕育才是解決問題的根本之道。

印度東北部省分民眾的長相接近東亞人和中南半島人，部分印度民眾存有「東北人」愛吃狗肉的刻板印象，而警方不時攔截到走私野狗的小貨車，更是強化了這種印象。但許多東北民眾稱，只有一些部落的人會吃狗肉。

事實上，印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）省議員納拉揚（Biranchi Narayan）之前談論流浪狗問題時也曾說，「找那加蘭省（Nagaland）的人來，問題可迎刃而解。」

那加蘭省也是印度一個東北部的省分。

流浪狗咬人事件在印度層出不窮，去年10月，印度首都德里衛星城市諾伊達（Noida）就有一名7個月大嬰兒被咬死，使得流浪狗議題再次引起關注。

根據印度2019年的流浪狗調查，全印度約有1530萬9355隻流浪狗，其中有127萬6399隻是在馬哈拉什特拉省，2020年馬哈拉什特拉省警方辦理了超過2600起流浪狗咬人案件。

印度 推特

上一則

哈利夫妻受邀參加查理加冕禮 威廉「一肚子怨氣」？

延伸閱讀

ChatGPT挑戰印度最難考試失敗 100題中只答對54題

ChatGPT挑戰印度最難考試失敗 100題中只答對54題
傳鴻海擬擴大印度iPhone組裝產能 目標年產2千萬支

傳鴻海擬擴大印度iPhone組裝產能 目標年產2千萬支
頭耳眼鼻尾都可動… 印度廟宇首創機器象敬拜

頭耳眼鼻尾都可動… 印度廟宇首創機器象敬拜
影／南韓大使熱舞「洗腦神曲」 釣出印度總理點讚

影／南韓大使熱舞「洗腦神曲」 釣出印度總理點讚

熱門新聞

英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

2023-03-03 22:22
一名台灣男子和友人赴柬埔寨在金邊狂歡，一群人喝掉10瓶洋酒後各自回家，隔天早上該名男子被發現死於公寓。圖為柬埔寨首都金邊鑽石島附近建築群。（中新社）

他與友人在柬埔寨喝了10瓶威士忌 次日就暴斃

2023-03-02 09:53

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力