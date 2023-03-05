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日本出生率低 日相顧問心急：國家會消失

編譯季晶晶／綜合外電
日相岸田文雄的顧問森雅子警告，如果不阻止出生率下滑趨勢，日本將不復存在。(美聯社)
日相岸田文雄的顧問森雅子警告，如果不阻止出生率下滑趨勢，日本將不復存在。(美聯社)

日本首相岸田文雄的顧問森雅子大聲疾呼，如果不想方設法減緩可能破壞社會安全網和經濟成長的出生率下滑問題，日本將不復存在。

現任參議員的森雅子在日本2月28日宣布去年出生的嬰兒數降到創紀錄低點後受訪表示：「如果繼續這樣下去，這個國家會消失。那些必須經歷（國家）消失過程的人，將承受巨大傷害。」

去年，日本的死亡人數大約是出生人數的兩倍，新生嬰兒少於80萬，死者約158萬。森雅子誓言要將對兒童和家庭的補助增加一倍，控制住比預期更快的出生率下滑之勢。

日本人口已從2008年峰值時的逾1.28億降到1.246億，縮減速度加快。與此同時，65歲以上老人的占比在去年升高到超過29%。儘管南韓生育率更低，但日本人口減少較快。

森雅子說：「這不是逐漸減少，而是直線下降，意味現在出生的孩子，會被丟進一個扭曲、縮水、失去功能的社會。」如果什麼都不做，社會安全系統會垮掉，工業和經濟實力將下滑自衛隊招募不到足夠兵力保衛國家。儘管生育年齡女性的人數減少，扭轉趨勢份外困難，但政府必須盡其所能緩解問題。

岸田文雄還沒有宣布新支出方案的內容，但表示會與以往不同，他提及會增加兒童津貼、改善托兒服務，並且改變工作型態。批評人士指出，光給錢不足以解決問題。

森雅子認為，催生的問題不能與金融、貿易，尤其是女性賦權，分開考量。她說：「女性賦權和生育率政策是同一件事。如果分開處理，不會有效果。」

日本 岸田文雄 南韓

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