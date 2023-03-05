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封面故事／AI如何影響知識性工作 ChatGPT這麼說

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

ChatGPT挑戰印度最難考試失敗 100題中只答對54題

中央社新德里5日專電
ChatGPT挑戰印度最難考試失敗，可能是因其數據庫資料只更新到2021年。示意圖。(報系資料照)
ChatGPT挑戰印度最難考試失敗，可能是因其數據庫資料只更新到2021年。示意圖。(報系資料照)

聊天機器人ChatGPT去年11月面世後在美國各考場過關斬將，但在印度踢到鐵板，挑戰公務員資格考試不及格。印度雜誌分析，數據庫未充分更新，是導致ChatGPT考試失利的主因。

ChatGPT以驚人的「智力」及大數據運用能力爆紅，近來不但通過明尼蘇達大學法學院以及賓州大學華頓商學院的考試、取得Google三級編碼工程師資格，甚至還通過了美國執業醫師資格考試。

然而，印度科技趨勢分析雜誌Analytics India Magazine（AIM）以印度公務員考試（Indian Civil Services Examination）2022年初階試題來考驗ChatGPT，結果ChatGPT在100題當中只答對54題，有些題目還因答錯而被倒扣分數，最終未能達到及格標準。

根據AIM雜誌1日的報導，考題涵蓋印度地理、經濟、歷史、生態、綜合科學及時事，而ChatGPT考不及格的原因，有可能是因為它的數據庫資料只更新到2021年。

印度公務員考試是由聯邦公務員委員會（UPSC）辦理，號稱「印度最難國家考試」，去年有115萬人報考，但錄取率只有5%。

即使如此，因印度公務員享有很高的社會地位，外加就業、居住及醫療等保障，每年仍吸引數以百萬計印度人報考。

另一方面，印度軟體外包服務巨擘印福思科技公司（Infosys）創辦人納拉雅納．莫西（N. R. Narayana Murthy）2日在一場科技論壇上說，ChatGPT不至於搶走人類的飯碗。

莫西說，1970年代後期程式碼生成器橫空出世，當時許多程式設計員擔心失業，結果這並未發生，「人類的大腦是最具彈性的工具，人類的創意搭配了科技，能解決更多的大問題。」

印度 ChatGPT 就業

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