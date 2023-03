協商10年 聯合國達歷史性「公海條約」 護全球30%海洋

聯合國在4日晚間達成一項保護全球海洋的歷史性協議,聯合國「公海條約」將在2030年以前將全球30%海洋納入保護範圍,以保護並復育海洋生物。(Getty Images)

英國 廣播公司(BBC)報導,在歷經10年的協商,聯合國 在4日晚間達成一項保護全球海洋的歷史性協議,聯合國「公海條約」(the High Seas Treaty)將在2030年以前將全球30%海洋納入保護範圍,以保護並復育海洋生物。

與會各國代表在紐約聯合國總部進行38小時的馬拉松協商後達成協議。過去多年來,由於各國對經費來源和漁權談不攏而無法達成協議。

上一次聯合國就海洋保護達成協議是在40年前,於1982年簽訂「聯合國海洋法公約」(the UN Convention on the Law of the Sea)。

「公海條約」的「公海」指的是所有國家都有權利捕魚、航行和做研究的國際海域,目前只有1.2%的公海受到保護。在保護區外的海洋生物可能遭到氣候變遷 、濫捕和船運交通的危害。

根據「國際自然保護聯盟」,最新估計全球有近10%海洋物種瀕臨絕種。

在「公海條約」建立的新保護區內,將限制捕魚量、船運航線,以及剝削海洋活動,例如深海採礦,亦即在海面200公尺以下的海床採礦。

環保團體關切深海採礦可能干擾海洋生物的繁殖地、製造噪音汙染、對海洋生物造成毒害。