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中國頻繁威脅領空 戰機太燒錢…日考慮改派無人機攔截

編譯田思怡／即時報導
日本經濟新聞報導，日本自衛隊考慮派無人機，而不是戰機升空攔截逼近日本領空的外國飛機。圖為日本F-2戰機。（路透）
日本經濟新聞報導，日本自衛隊考慮派無人機，而不是戰機升空攔截逼近日本領空的外國飛機。圖為日本F-2戰機。（路透）

日本經濟新聞報導，日本自衛隊考慮派無人機，而不是戰機升空攔截逼近日本領空的外國飛機。

報導說，自衛隊最快今年在追逐軍艦的演習中首度測試無人機的功能和表現。

由於外國飛機接近或侵入日本領空的頻率增加，而且中國和俄羅斯也增加使用無人機，自衛隊因此考慮使用無人機因應。

在2021年財政年度，日本戰機緊急升空攔截逼進日本領空的外國飛機破紀錄，多達1004次。由於中國在日本領空附近的軍事活動增加，日本戰機升空攔截的頻率增加，成本也增加，並增加自衛隊人力負擔。

中國偵察氣球侵入美國領空，促使日本討論如何因應侵入領空的無人飛行器。此外，自去年8月以來，中共軍用無人機一再侵入台灣領空。

派戰機升空向無人機發出警告毫無用處，民營機構估計，派戰機升空的成本是派無人機的40倍。

日本自衛隊的第一步是訓練使用無人機辨識外國軍艦，如果成功，自衛隊將用無人機因應快速移動的飛行器。

日本考慮採購土耳其製的Bayraktar TB2無人機，或美國研發的MQ-9「收割者」偵察機(MQ-9 Reaper)。目標是派無人機升空辨識逼近飛行器的類型和特徵，若判斷有攻擊威脅，自衛隊將派戰機因應。

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