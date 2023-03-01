希臘火車相撞至少40死 肇事原因指向人為疏失

希臘兩列火車在雅典北方約380公里的坦佩路段對撞，列車出軌起火，警消1日漏夜搶救。美聯社

希臘北部城市拉里薩附近2月28日深夜傳出兩列火車相撞，造成至少40人死亡、85人受傷。肇事原因初步指向人為疏失，拉里薩火車站站長已被捕，被控過失致死與過失傷害等罪名。

一列從雅典開往北部城市塞薩洛尼基的客運列車與一列從塞薩洛尼基開往拉里薩的貨運列車在拉里薩附近的坦佩相撞，多節車廂出軌，至少三節起火，前兩節車廂幾乎完全撞爛。消防隊在當地時間1日凌晨5時30分發聲明說，警察 、消防和救援人員拿著手電筒漏夜搶救，重點是載客列車的前兩節車廂。

相撞兩輛列車的營運公司「希臘列車」（Hellenic Train）為私人企業，隸屬為義大利 國鐵集團旗下。列車公司在記者會上表示，客運列車上約有350名乘客，多為返鄉過節的大學生。

希臘鐵路工會會長尼薩斯說，罹難者包含8名鐵路局人員，相撞兩列車共4名列車長皆罹難。英國 衛報報導，仍有50至60人尚未尋獲，死傷人數可能增加。

希臘政府和警方立即調查為何兩列火車會在同一個軌道上，導致對撞。BBC報導，拉里薩市火車站59歲的站長遭檢方約談後被捕，被控過失致死與過失傷害罪名。

這名站長負責軌道訊號管控。他否認有任何不當行為，並將事故歸咎於可能的機械故障。檢警將擴大約談鐵路公司人員，釐清是否有責任。