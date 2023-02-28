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英國食品通膨率突破17% 創史上最高紀錄

中央社倫敦28日綜合外電報導
英國民眾面臨生活成本危機之際，食品通膨率已飆升至史上最高水準17.1%。(美聯社)
英國民眾面臨生活成本危機之際，食品通膨率已飆升至史上最高水準17.1%。(美聯社)

今天公布的最新調查結果顯示，英國民眾面臨生活成本危機之際，食品通膨率已飆升至史上最高水準17.1%。

法新社報導，市場研究機構凱度（Kantar）追蹤7萬5000多種食品售價後表示，與去年同期相較，在截至2月19日的4週內，食品價格漲幅高達17.1%。

這是凱度自2008年開始追蹤超市物價以來的最大增幅。

凱度零售與消費者研究部門主管麥基維特（Fraser McKevitt）說，「這段時間以來，消費者一直面臨物價飆漲的問題…這對人們的生活產生了重大影響。」

凱度的研究還顯示，繼飆漲的能源開銷後，雜貨價格已成為英國民眾第二大財務壓力來源。

該公司1月針對近萬名消費者進行調查後發現，英國有多達1/4家庭面臨「經濟困難」，1年前，這個數字僅為1/5。

英國消費者保護團體「哪個？」（Which?）政策與倡議主管孔查（Rocio Concha）表示，「最新數據令人深感擔憂，部分家庭已開始削減每日三餐，以達到收支平衡。」

好消息是，隨著能源價格下滑，整體通膨正逐漸放緩。

英國消費者物價指數（CPI）去年10月達到11.1%的41年高點後，上月已回落至10.1%。

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