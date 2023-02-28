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稱存在間諜活動風險 丹麥國會要求議員刪TikTok

中央社哥本哈根28日綜合外電報導
丹麥國會要求國會議員和全體職員將TikTok應用程式從行動裝置中移除。(美聯社)
丹麥國會要求國會議員和全體職員將TikTok應用程式從行動裝置中移除。(美聯社)

丹麥國會今天宣布，由於存在「間諜活動風險」，已要求國會議員和全體職員將TikTok應用程式（App）從行動裝置中移除。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）禁止其員工在工作用裝置上使用TikTok，以保護資訊安全後，丹麥國會遵從丹麥網路安全中心（Centre for Cyber Security）建議，敦促官員和公務員將TikTok從手機中刪除。

丹麥國會指出：「已經決定建議議員和全體職員，不要在丹麥國會提供的行動裝置中使用TikTok。」

眾議院議長加德（Soren Gade）說：「使用TikTok時存在間諜活動風險，因此我們做出相應調整。」

中國公司字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok受到愈來愈多審查，因為各界擔心北京可能透過TikTok，取得世界各地敏感的用戶資料。

美國國會已經通過一項禁令，禁止大多數政府設備下載TikTok，總統拜登去年12月下旬已簽署生效。聯邦機關的僱員最近被命令禁止在政府擁有的裝置上使用TikTok。

加拿大政府本周稍早宣布，禁止所有政府行動裝置使用TikTok。

TikTok 間諜 拜登

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