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中歐關係回暖 馬克宏4月初訪中 歐盟主席等人也將跟進

記者陳言喬／即時報導
法國總統馬克宏表示，他將於4月初訪問中國。（歐新社）
法國總統馬克宏表示，他將於4月初訪問中國。（歐新社）

中歐關係回暖，法國總統馬克宏當地時間25日在巴黎的一個農業博覽會表示，他將在4月初訪問中國。他還談到中方此前發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，稱中國參與和平努力是好事。歐盟委員會主席與歐洲理事會主席等人也將在今年上半年陸續訪問中國。

法媒「費加羅報」報導稱，馬克宏當天對記者稱自己將在4月初訪問中國，他還表達了對北京幫助向俄施壓以結束俄烏衝突的期望。談及中方發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，馬克宏稱，中國參與和平努力是「好事」，「中國必須幫助我們向俄羅斯施壓，使其永遠不會使用化學武器或核武器，中國已在這方面做出了（努力）」。

據法國BFM電視台稱，此前愛麗舍宮在2月中旬就透露，法國總統府正在準備馬克宏的訪華事宜，稱「現在到了與中國政府恢復接觸的時候，各方希望就烏克蘭衝突這樣的全球問題給予新的對話動力」。

法媒稱，近幾個月來，馬克宏頻繁在各種管道表達了訪問中國的意願。去年11月進博會上，法國駐華大使羅梁透露，法國方面一直在計畫馬克宏的訪華之旅，馬克宏本人也多次表示希望來中國，「最好每年都來一次」。

中國駐法大使盧沙野年初接受「歐洲時報」專訪時表示，中方熱烈歡迎馬克宏總統於2023年適時訪華，屆時兩國元首可以就雙多邊合作廣泛深入交換看法，「我們對此訪充滿期待，對中法關係前景充滿信心」。

新華網報導，2月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅到訪巴黎時與馬克宏會見時就烏克蘭問題深入交換意見。

馬克宏在會談中指出，法方重視對華關係，認為法中加強戰略對話具有重要意義。面對日益複雜的國際形勢，法中應共同致力於維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗，避免世界分裂。法方希望加強兩國在氣候變化、生物多樣性、海洋保護等領域的合作。

另，環球時報日前專訪中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰表示，歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席蜜雪兒或將在今年上半年訪華，中歐雙方有望很快迎來「頻繁的高層互訪」。傅聰表示，他對中歐關係回暖持非常樂觀的態度。

馬克宏 烏克蘭 歐盟

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