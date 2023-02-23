入侵周年之際 烏：過去1天俄軍向烏東「猛攻90次」

在俄羅斯入侵烏克蘭即將滿一周年之際，俄軍似乎再次加強對烏克蘭東部前線的攻擊力道。衛報報導，烏克蘭總參謀部表示在過去24小時內已經擊退在該國東部和東北部「共90次攻擊」。（Getty Images）

在俄羅斯 入侵烏克蘭 即將滿一周年之際，俄軍似乎再次加強對烏克蘭東部前線的攻擊力道。衛報報導，烏克蘭總參謀部表示在過去24小時內已經擊退在該國東部和東北部「共90次攻擊」。

報導中提到，雖然擔心俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會在俄烏戰爭滿一周年的時機對烏克蘭主要城市發動新攻勢，不過烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy）23日仍強調「我的國家終將在這場戰爭中獲勝」。

澤倫斯基表示：「我們沒有潰敗、我們已經克服許多磨難、我們會獲勝，我們將追究所有將這場邪惡戰爭帶到我國國土上的人之責任」。

根據烏克蘭總參謀部的最新消息，俄羅斯在東部哈爾科夫地區（Kharkiv）庫皮揚斯克（Kharkiv）、盧甘斯克（Luhansk）和頓涅次克（Donetsk）附近發動攻擊。

目前俄烏衝突尚未出現結束跡象，且在第一年就造成雙方共計數千人喪命、數百萬人流離失所、大量城市化為廢墟。據烏克蘭總參謀部稱，俄羅斯迄今已向烏克蘭發射5000枚飛彈、進行近3500次空襲。