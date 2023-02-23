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挖到富人家？土國救援隊搬移遺體時發現200萬美元現鈔

聯合新聞網／即時報導
救援人員在一棟原為4層樓廢墟中，發現200萬美元現金。(截自推特)
救援人員在一棟原為4層樓廢墟中，發現200萬美元現金。(截自推特)

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8和7.5強震後，各國救援隊便夜以繼日投入救難工作。位於土耳其南部的加濟泰普市(Gaziantep)救援隊，日前在搬運罹難者遺體時，在震後的廢墟發現200萬美元現鈔，當場清點移送民警。

從推特現場影片得知，救援人員從一處被壓在建築物倒塌的殘垣下，發現了200萬美元現鈔，多名救援人員現場清點鈔票數目，並將所有現金裝入一只黑色袋子內，交給土耳其警方。

媒體報導，救援隊發現的200萬美元現鈔，根據原為一棟四層樓的建築物地點判別，可能來自於一位富商的居所，現金很可能是原本存放在保險箱內的物品，還有人猜測，該地區可能還有更多被埋在斷瓦殘垣下的現金。

據報導，由於推測現金的主人可能已在地震中罹難，救援隊將這袋200萬美元現金全數交由土耳其當地民警，土耳其政府尚未就這一發現發表聲明，但預計會將這筆錢用於震後重建。

當地消防局局長查弗‧耶爾馬茲 (Chafer Yilmaz) 表示，這並非第一次在震後救難中發生這樣的事情，「我們首要任務是救人，同時也試著尋找災區民眾的個人物品」。無獨有偶，也有來自俄羅斯的救援人員，在其中一棟建築的廢墟下發現了15萬美元，並將這筆錢交給了警方。

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