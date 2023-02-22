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以色列襲約旦河西岸11死 2005年來最血腥

中央社／那不魯斯22日電
以色列陸軍22日在巴勒斯坦自治區那不魯斯發動突擊，造成11名巴勒斯坦人死亡。圖為巴勒斯坦人奔跑躲避以色列突擊。（美聯社）
以色列陸軍22日在巴勒斯坦自治區那不魯斯發動突擊，造成11名巴勒斯坦人死亡。圖為巴勒斯坦人奔跑躲避以色列突擊。（美聯社）

巴勒斯坦衛生部表示，以色列陸軍今天在巴勒斯坦自治區那不魯斯發動突擊，造成11名巴勒斯坦人死亡，包括一名青少年，這是約旦河西岸占領區自2005年以來死傷最慘重的衝突。

法新社報導，巴勒斯坦衛生部表示，在以色列陸軍所稱的「反恐」行動中，有80多名巴勒斯坦人中了槍傷，國際對此感到擔憂，呼籲冷靜。

巴勒斯坦最高階官員謝赫（Hussein Al Sheikh）稱這個侵犯行為是「屠殺」，呼籲「國際對我們的人民提供保護」。

以色列陸軍表示，這起突擊行動的目標鎖定「窩藏在一棟公寓中」的武裝分子，他們遭控在約旦河西岸發動槍擊案，並稱以色列軍隊遭開槍射擊，所幸無人傷亡。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說，「巴勒斯坦被占領土的局勢升高到多年來最激動的狀態」，緊張態勢依舊「居高不下」，「和平進程停滯不前」。

古特瑞斯告訴聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會（UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People）：「我們現在的當務之急必須是防止情勢進一步升級、降低緊張情勢並恢復冷靜。」

以色列陸軍襲擊那不魯斯（Nablus）造成的死亡人數超越上月在更北部地區哲寧（Jenin）的突擊行動。哲寧突擊案是2000年到2005年第2次巴勒斯坦大起義以來，死傷最慘重的約旦河西岸軍事行動。

巴勒斯坦 以色列 聯合國

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