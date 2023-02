以色列襲約旦河西岸11死 2005年來最血腥

以色列陸軍22日在巴勒斯坦自治區那不魯斯發動突擊,造成11名巴勒斯坦人死亡。圖為巴勒斯坦人奔跑躲避以色列突擊。(美聯社)

巴勒斯坦 衛生部表示,以色列 陸軍今天在巴勒斯坦自治區那不魯斯發動突擊,造成11名巴勒斯坦人死亡,包括一名青少年,這是約旦河西岸占領區自2005年以來死傷最慘重的衝突。

法新社報導,巴勒斯坦衛生部表示,在以色列陸軍所稱的「反恐」行動中,有80多名巴勒斯坦人中了槍傷,國際對此感到擔憂,呼籲冷靜。

巴勒斯坦最高階官員謝赫(Hussein Al Sheikh)稱這個侵犯行為是「屠殺」,呼籲「國際對我們的人民提供保護」。

以色列陸軍表示,這起突擊行動的目標鎖定「窩藏在一棟公寓中」的武裝分子,他們遭控在約旦河西岸發動槍擊案,並稱以色列軍隊遭開槍射擊,所幸無人傷亡。

聯合國 秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)說,「巴勒斯坦被占領土的局勢升高到多年來最激動的狀態」,緊張態勢依舊「居高不下」,「和平進程停滯不前」。

古特瑞斯告訴聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會(UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People):「我們現在的當務之急必須是防止情勢進一步升級、降低緊張情勢並恢復冷靜。」

以色列陸軍襲擊那不魯斯(Nablus)造成的死亡人數超越上月在更北部地區哲寧(Jenin)的突擊行動。哲寧突擊案是2000年到2005年第2次巴勒斯坦大起義以來,死傷最慘重的約旦河西岸軍事行動。