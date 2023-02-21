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西班牙花近3億訂31輛列車 結果車身太寬進不了隧道

編譯徐榆涵／即時報導
西班牙運輸部和Renfe之前耗資2.58億歐元為北部兩個地區添購數十輛新火車，結果直到最近才發現，火車太寬，無法進入部分隧道，引爆民怨。(取材自Renfe官網)
西班牙運輸部和Renfe之前耗資2.58億歐元為北部兩個地區添購數十輛新火車，結果直到最近才發現，火車太寬，無法進入部分隧道，引爆民怨。(取材自Renfe官網)

西班牙鐵路最近出大包，該國運輸部秘書長和國營鐵路公司Renfe董事長雙雙請辭，原因是西班牙運輸部和Renfe之前耗資2.58億歐元（約2.75億美元）為北部兩個地區添購數十輛新火車，結果直到最近才發現，火車太寬，無法進入部分隧道，引爆民怨。

衛報報導，西班牙運輸部及國鐵Renfe三年前訂了31輛列車、耗資2.58億歐元，準備汰換阿斯圖里亞（Asturias）和坎塔布里亞（Cantabria）兩地間的窄軌區間車和中程火車，最近卻爆出這些列車因為車體過大，無法通過兩地區間的一些隧道。

坎塔布里亞官員斥整個計畫「一團亂」，阿斯圖里亞官員則對此表示「很憤怒、很失望、很挫折」。

為了平息外界怒火，西班牙運輸部秘書長薇拉（Isabel Pardo de Vera）、國鐵Renfe董事長塔博阿斯（Isaías Táboas）20日已雙雙請辭。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）宣布，兩地受延誤影響的旅途將不收費，直到新的列車於2026年初開始投入使用為止。

西班牙運輸部部長桑切斯（Raquel Sánchez）與兩地的官員會面後表示，「一發現這件事，我就盡力找出哪裡出錯和解決方法」，稱會承認錯誤並承擔責任。

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