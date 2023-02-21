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聖保羅暴雨成災48死 24小時雨量創巴西史上最高

中央社╱聖保羅21日電
周末襲擊巴西聖保羅州北海岸城市的暴雨，創下巴西有記錄以來的24小時最高降雨量，達682毫米，迄今已證實48人死亡、40多人失蹤，逾750人無家可歸，破壞程度難以估量。（美聯社）
周末襲擊巴西聖保羅州北海岸城市的暴雨，創下巴西有記錄以來的24小時最高降雨量，達682毫米，迄今已證實48人死亡、40多人失蹤，逾750人無家可歸，破壞程度難以估量。（美聯社）

周末襲擊巴西聖保羅州北海岸城市的暴雨，創下巴西有記錄以來的24小時最高降雨量，達682毫米，迄今已證實48人死亡、40多人失蹤，逾750人無家可歸，破壞程度難以估量。

國家自然災害監測和警報中心（Cemaden）氣象學家謝魯契（Marcelo Seluchi）表示，強風、暴雨和海洋等因素相結合，使聖保羅州北海岸週末發生絕對極端和歷史性氣候事件，引發洪水和土石流。

聖保羅州政府已頒布聖塞巴斯強（São Sebastião）、卡拉瓜塔杜巴（Caraguatatuba）、烏巴杜巴（Ubatuba）、美麗島（Ilhabela）和貝爾蒂奧加（Bertioga）等沿海城市進入公共災難狀態。

謝魯契指出，周末抵達聖保羅州北海岸的是一道非常強烈的冷鋒，導致巴西南部和鄰國的氣溫降低，阿根廷甚至記錄到54年來最強烈的冷鋒。這道冷鋒同時在聖多斯和烏巴杜巴之間形成一小塊低壓區域，使氣候情況更加惡劣，加強海洋性季風的速度，提高降雨量，使海平面升高，增加排水困難。

聖保羅州史上最嚴重暴雨災情於1967年3月18日在卡拉瓜塔杜巴，猛烈的洪水和土石流導致數百棟房屋被掩埋，487人罹難，但估計死亡人數更多，因為許多人失蹤至今仍未尋獲。

聖保羅州北海岸城市遭受這場暴雨襲擊，造成洪水、土石流、房屋遭掩埋，影響供水並導致高速公路和道路被封鎖，居民孤立無援。

這次災情的死亡人數已超過2022年1月31日襲擊聖保羅都會地區佛朗哥達侯夏市（Franco da Rocha）的暴雨引發土石流，造成18人死亡的慘劇。當時24小時的降雨量為70毫米。

根據國家自然災害監測和警報中心，聖保羅州北海岸城市周末24小時的降雨量分別為貝爾蒂奧加682毫米，聖塞巴斯強626毫米，美麗島337毫米，烏巴杜巴335毫米，卡拉瓜塔杜巴234毫米。

在此之前，巴西史上24小時最高降雨量出現在去年2月15日里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis），達530毫米。

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