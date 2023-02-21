普亭為何拒絕履行美俄限核條約？5要點必知

俄羅斯總統普亭21日宣布俄國暫停參與「新削減戰略武器條約」。歐新社

全球兩個頭號核武大國之間唯一的軍備控制協議正搖搖欲墜。美國聲稱俄羅斯 拒絕允許其核檢查員入境後，俄國總統普亭宣布將暫停履行「新削減戰略武器條約」（New START）。拜登政府1月說，克里姆林宮的行動「危及美俄核武軍備管制的可行性」。俄方對拒絕檢查員入境的解釋是，美俄正因烏克蘭對峙，此時不宜讓美國檢查員進入俄國領土。

1.什麼是「新削減戰略武器條約」？

根據該條約，美俄約定雙方減少部署核彈 頭（兩國核彈頭數量上限均為1,550），洲際彈道飛彈等發射載具數量不超過700個，而美俄可對彼此的武器進行現場檢查。美俄2010年正式簽署「新削減戰略武器條約」，取代1991年美國與前蘇聯的「第一階段削減戰略武器條約」，新條約2011年2月5日正式生效。前美國總統川普 曾試圖重新磋商，但未能成功。2021年，美俄同意將該條約延長五年至2026年。

2. 限核條約有作用嗎？

有。到條約規定的最後期限2018年，美國和俄羅斯都削減了核武庫規模。根據美國國務院數據，截至2022年9月1日，美國已部署的核彈頭及戰略載具分別為1,420枚和659個。俄羅斯核彈頭及戰略載具分別為1,549枚和540個。兩國核武總量占全球核武庫的90%左右。

3. 為什麼停止檢查？

俄羅斯最初叫停現場核檢查是因為新冠疫情爆發，去年8月以俄烏戰爭緊張為由拒絕恢復。美俄去年11月在「新削減戰略武器條約」之下的新一輪軍備控制談判因俄方推遲而未能進行。俄羅斯駐美大使安托諾夫今年2月初表示，俄方仍然致力實現「新削減戰略武器條約」的目標，但在俄烏戰爭期間允許美方軍事人員檢查俄羅斯戰略核設施不合情理，時機也不對。

4. 為何川普想重談限核條約？

川普政府聲稱該條約存在嚴重缺陷，部分原因是其僅針對戰略核武（可用於威脅對方領土的遠程核武）而非戰術核武。俄羅斯的戰術核武庫比美國大得多。川普政府曾希望迫使俄羅斯同意凍結核彈頭總數。就連拜登的幕僚也曾對「新削減戰略武器條約」不適用於中短程核武表達憂慮。

5. 其他軍備控制協議的現狀如何？

川普退出1987年美國總統雷根和前蘇聯領導人戈巴契夫簽署的「中程飛彈條約」和「開放天空條約」，後者授權30多個參與國家出於收集軍事活動訊息的目的，對彼此領土進行空中偵察。由於擔心莫斯科不遵守條約，拜登政府已正式退出「開放天空條約」。