我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美台高層國安對話馬拉松會談7小時 顧吳現身AIT總部

世界OnAir／周末逗笑你 中文脫口秀花生喜劇養成記

普亭為何拒絕履行美俄限核條約？5要點必知

編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯總統普亭21日宣布俄國暫停參與「新削減戰略武器條約」。歐新社
俄羅斯總統普亭21日宣布俄國暫停參與「新削減戰略武器條約」。歐新社

全球兩個頭號核武大國之間唯一的軍備控制協議正搖搖欲墜。美國聲稱俄羅斯拒絕允許其核檢查員入境後，俄國總統普亭宣布將暫停履行「新削減戰略武器條約」（New START）。拜登政府1月說，克里姆林宮的行動「危及美俄核武軍備管制的可行性」。俄方對拒絕檢查員入境的解釋是，美俄正因烏克蘭對峙，此時不宜讓美國檢查員進入俄國領土。

1.什麼是「新削減戰略武器條約」？

根據該條約，美俄約定雙方減少部署核彈頭（兩國核彈頭數量上限均為1,550），洲際彈道飛彈等發射載具數量不超過700個，而美俄可對彼此的武器進行現場檢查。美俄2010年正式簽署「新削減戰略武器條約」，取代1991年美國與前蘇聯的「第一階段削減戰略武器條約」，新條約2011年2月5日正式生效。前美國總統川普曾試圖重新磋商，但未能成功。2021年，美俄同意將該條約延長五年至2026年。

2. 限核條約有作用嗎？

有。到條約規定的最後期限2018年，美國和俄羅斯都削減了核武庫規模。根據美國國務院數據，截至2022年9月1日，美國已部署的核彈頭及戰略載具分別為1,420枚和659個。俄羅斯核彈頭及戰略載具分別為1,549枚和540個。兩國核武總量占全球核武庫的90%左右。

3. 為什麼停止檢查？

俄羅斯最初叫停現場核檢查是因為新冠疫情爆發，去年8月以俄烏戰爭緊張為由拒絕恢復。美俄去年11月在「新削減戰略武器條約」之下的新一輪軍備控制談判因俄方推遲而未能進行。俄羅斯駐美大使安托諾夫今年2月初表示，俄方仍然致力實現「新削減戰略武器條約」的目標，但在俄烏戰爭期間允許美方軍事人員檢查俄羅斯戰略核設施不合情理，時機也不對。

4. 為何川普想重談限核條約？

川普政府聲稱該條約存在嚴重缺陷，部分原因是其僅針對戰略核武（可用於威脅對方領土的遠程核武）而非戰術核武。俄羅斯的戰術核武庫比美國大得多。川普政府曾希望迫使俄羅斯同意凍結核彈頭總數。就連拜登的幕僚也曾對「新削減戰略武器條約」不適用於中短程核武表達憂慮。

5. 其他軍備控制協議的現狀如何？

川普退出1987年美國總統雷根和前蘇聯領導人戈巴契夫簽署的「中程飛彈條約」和「開放天空條約」，後者授權30多個參與國家出於收集軍事活動訊息的目的，對彼此領土進行空中偵察。由於擔心莫斯科不遵守條約，拜登政府已正式退出「開放天空條約」。

俄羅斯 核彈 川普

上一則

暫停New START法案送國會 俄：續遵守核彈頭限制

延伸閱讀

普亭國情咨文重彈舊調 控西方煽動衝突、威脅俄國

普亭國情咨文重彈舊調 控西方煽動衝突、威脅俄國
拜登波蘭演說 讚烏克蘭屹立不搖 「北約不會疲累」

拜登波蘭演說 讚烏克蘭屹立不搖 「北約不會疲累」
烏克蘭官員評普亭國情咨文：與事實脫節

烏克蘭官員評普亭國情咨文：與事實脫節
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說。（路透）

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

2023-02-21 07:37
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31
哈塔伊省Tepehan村村民目睹地表撕裂導致的異常裂縫。（取材自TRT WORLD推特）

影／土耳其震出長達300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長度

2023-02-20 21:34
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車

拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了