俄烏戰爭打一年 英國每人額外負擔逾千元能源成本

英國一項調查預估，俄烏戰爭引發的能源危機，已使每個英國成年人須額外負擔相當於1000英鎊（約約1211美元）的能源成本。 ( 路透）

隨著俄羅斯 入侵烏克蘭將滿一周年，俄羅斯斷供天然氣 造成的能源危機仍不見減緩跡象，使高度依賴天然氣的英國 備受衝擊。最新調查顯示，這場能源危機使每個英國成年人須額外負擔相當於1000英鎊（約1211美元）的能源成本。

衛報報導，英國研究機構「能源與氣候智庫」（ECIU）的調查預估，自去年俄國侵烏以來，高漲的天然氣批發價格使英國能源供應商額外負擔500億~600億英鎊成本，遠高於往年的100億~200億英鎊。俄烏戰爭也使已高於歷史均價的天然氣批發價，進一步漲抵歷史新高。

據調查，英國家庭能源成本遠高於ECIU強調的1000英鎊額外成本，這還不包含以正常批發價計價的天然氣成本、供應商利潤，以及帳單中的其他費用。

國際貨幣基金（IMF）去年表示，由於英國高度依賴天然氣，與西歐國家相比，英國家庭受創最深。英國40%電力和85%家庭取暖都仰賴天然氣；英國也是能源效率最低的歐洲國家之一。

調查估計，若英國提升住房效率、提高風電發電量及採用更多熱泵技術，一戶家庭在2022年早已省下1,750英鎊。

此外，有慈善團體指出，英國每四個家庭就有一戶經常缺錢購買生活必需品，且選民認為政府提供的幫助還不夠多。

根據慈善團體的調查，有近四成民眾每到月底便阮囊羞澀，另有24%民眾不論是月底或在其他時間，都沒錢買生活必需品。

這項「共度危機」計畫的調查結果顯示，持久的兩位數通膨和能源成本飆升，正對英國家庭造成廣泛影響，且可能影響選情。該計畫的參與者包括英國救助兒童會、Shelter和Turn2us等慈善機構。