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中國遊客狂買龍角散喉糖 日本缺貨藥廠致歉

中央社東京21日綜合外電報導
圖為以往中國遊客在日本購物景象。 （路透資料照）
圖為以往中國遊客在日本購物景象。 （路透資料照）

中國社群媒體謠傳日本龍角散喉糖對緩解COVID-19症狀有效，造成中國遊客狂買囤貨，日本全國出現缺貨狀況。龍角散公司在官網聲明致歉，表示將努力恢復正常供貨。

每日新聞、產經新聞等日媒日前報導，總公司位於日本東京都的製藥公司「龍角散」所生產的喉糖等產品，目前在日本出現全國性缺貨。

業者表示，主因是中國社群媒體大量轉傳龍角散喉糖對緩解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）痊癒後喉嚨不適症狀有效的訊息，造成中國旅客在日本全境狂買囤貨。

龍角散公司表示，缺貨對顧客及客戶造成重大困擾，對此表達誠摯歉意。

業者表示，從2022年12月中國鬆綁清零政策後，日本全境商店內相關產品就持續缺貨，目前仍不清楚何時能解決。

龍角散公關人員表示，從日本境內需求來看，目前是難以想像的缺貨狀態。但公司也表示，龍角散等醫藥類產品，對咳嗽及喉嚨發炎雖有一定效果，喉糖最多卻只被定位為食品，「對於預防新型冠狀病毒沒有效果」。

公司指出，龍角散喉糖於2011年推出，目前在日本喉糖市場市占率高達25%，連續8年登上冠軍，是公司的人氣商品。公司因應冬天銷售量激增，會在夏天開始備貨，但去年夏天日本迎來第7波疫情，導致喉糖銷量較往年攀升，因此無法確保庫存。儘管從去年夏天就努力增產，但中國去年底宣布鬆綁清零政策，情勢突然轉變。

龍角散2月10日在官網發表聲明，由於民眾在感染COVID-19痊癒後仍持續出現喉部不適症狀，加上中國鬆綁清零政策後在日本狂買囤貨，造成龍角散喉糖及喉片等出現全年難以想像的暴增需求量，公司產能難以因應，因此在日本全境持續缺貨。

聲明除表達歉意外，也表示將持續努力恢復正常供貨。

日本 社群媒體 疫情

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