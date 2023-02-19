熱帶氣旋襲紐西蘭 累計11死數千人失聯

熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）襲擊紐西蘭北島至今一周，累計喪生人數攀至11人，仍有數千人無法聯繫上。(Getty Images)

熱帶氣旋 嘉布瑞爾（Gabrielle）襲擊紐西蘭北島至今一周，累計喪生人數攀至11人，仍有數千人無法聯繫上。

路透報導，嘉布瑞爾12日侵襲紐西蘭北島最北端，然後沿著東海岸南下，造成廣大嚴重的破壞。總理希金斯（Chris Hipkins）稱嘉布瑞爾是紐西蘭本世紀來最大的自然災害。

警方今天表示，遭重襲的豪克灣（Hawke's Bay）地區與氣旋相關的死亡案例新增兩件，累計死亡人數攀至11人。

警方表示，全國各地仍約5608人無法聯繫上，而有1196人已通報安全。

當局先前表示，他們對仍然失聯的其中少數人，大約10人，深感擔憂。

災後復原工作仍在進行中。在最大城市奧克蘭 （Auckland）以西約60公里的穆里懷（Muriwai）和皮哈（Piha）沿海地區，奧克蘭市議會的團隊正對當地損毀的屋舍進行快速重建評估工作。

緊急部門和軍方昨天動用直升機，從空中投送重要物資給因風暴 受困的社區居民。嘉布瑞爾沖走了農田、橋梁和牲畜，更將屋舍淹沒。

昨天全國約有6萬2000戶家庭停電，其中人口17萬的豪克灣就占了近4萬戶。