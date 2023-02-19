我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

熱帶氣旋襲紐西蘭 累計11死數千人失聯

中央社／威靈頓19日綜合外電報導
熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）襲擊紐西蘭北島至今一周，累計喪生人數攀至11人，仍有數千人無法聯繫上。(Getty Images)
熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）襲擊紐西蘭北島至今一周，累計喪生人數攀至11人，仍有數千人無法聯繫上。(Getty Images)

熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）襲擊紐西蘭北島至今一周，累計喪生人數攀至11人，仍有數千人無法聯繫上。

路透報導，嘉布瑞爾12日侵襲紐西蘭北島最北端，然後沿著東海岸南下，造成廣大嚴重的破壞。總理希金斯（Chris Hipkins）稱嘉布瑞爾是紐西蘭本世紀來最大的自然災害。

警方今天表示，遭重襲的豪克灣（Hawke's Bay）地區與氣旋相關的死亡案例新增兩件，累計死亡人數攀至11人。

警方表示，全國各地仍約5608人無法聯繫上，而有1196人已通報安全。

當局先前表示，他們對仍然失聯的其中少數人，大約10人，深感擔憂。

災後復原工作仍在進行中。在最大城市奧克蘭（Auckland）以西約60公里的穆里懷（Muriwai）和皮哈（Piha）沿海地區，奧克蘭市議會的團隊正對當地損毀的屋舍進行快速重建評估工作。

緊急部門和軍方昨天動用直升機，從空中投送重要物資給因風暴受困的社區居民。嘉布瑞爾沖走了農田、橋梁和牲畜，更將屋舍淹沒。

昨天全國約有6萬2000戶家庭停電，其中人口17萬的豪克灣就占了近4萬戶。

奧克蘭 熱帶氣旋 風暴

上一則

超市員工改當數位建築師 20歲女靠遊戲「虛擬蓋房」月入4800元

下一則

佛蒙特女孩拍抖音 讓爸爸「11年滯銷書」變暢銷冠軍

延伸閱讀

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地
吳彥祖南遷洛杉磯 向好萊塢發展

吳彥祖南遷洛杉磯 向好萊塢發展
紐西蘭最大暴雨3死1失蹤 奧克蘭機場關閉 29日起復航

紐西蘭最大暴雨3死1失蹤 奧克蘭機場關閉 29日起復航
紐西蘭北島洪水危機擴大 2天內天氣更惡劣

紐西蘭北島洪水危機擴大 2天內天氣更惡劣

熱門新聞

示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
土耳其震災災民向土國媒體指控，一批中國官方媒體記者試圖以現金賄賂災民，要求對方指控土耳其政府救災不力，並引導受訪災民稱讚中國救援隊。（路透）

要求災民「批土政府、讚中搜救隊」…中國官媒試圖賄賂災民引眾怒

2023-02-12 07:10
高通膨引發生活成本危機，多數人都不得不縮衣節食，而18至29歲的英國年輕人比55歲以上的中老年人更節省。 美聯社

英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人

2023-02-11 13:56
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪