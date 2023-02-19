以色列飛彈攻擊敘利亞 大馬士革15死

敘利亞人權瞭望台組織19日表示，以色列的飛彈攻擊導致敘利亞首都大馬士革15人死亡，並摧毀了一棟建築物。圖為阿拉伯敘利亞通訊社19日釋出的照片。（Getty Images）

戰爭監察員今天表示，以色列 的飛彈攻擊導致敘利亞首都大馬士革15人死亡，並摧毀了一棟建築物。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，攻擊發生在一個伊朗 文化中心附近，造成包括平民在內共15人死亡。

2011年敘利亞戰爭爆發以來，以色列對其鄰國進行了數百次空襲，主要針對敘利亞軍隊、伊朗軍隊和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等敘利亞政權的陣地。

以色列軍方很少就其對敘利亞的攻擊發表評論，但常常宣稱，不會讓伊朗把其影響擴大到以色列邊境。

敘利亞人權瞭望台組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「周日的攻擊是以色列對敘利亞首都發動的最致命攻擊。」

攻擊發生在敘利亞首都戒備森嚴的大馬士革高級住宅區喀法蘇沙（Kfar Sousa）地區，那裡是高級安全官員、安全部門和情報總部的所在地。

敘利亞國防部 在聲明中說：「凌晨0時22分（格林威治時間22時22分），以色列敵軍從被占領的戈蘭高地（Golan Heights）方向對大馬士革及其附近幾個地區發動空襲，包括住宅區。」

國防部則說，這次攻擊造成5人死亡，其中包括一名士兵，另有15名平民受傷，其中一些人性命垂危。

官方媒體發布的畫面顯示，一棟10層高的建築物在攻擊期間嚴重受損，較低樓層遭到摧毀。

以色列鮮少攻擊大馬士革的住宅區。

一個多月前，以色列發射飛彈攻擊大馬士革國際機場（Damascus International Airport），造成4人死亡，其中包括兩名士兵。