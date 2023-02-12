我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／酋長38：35逆轉勝老鷹 時隔3年再奪冠

簽證積案太多 移民數量回升「難解缺工」

伊朗總統萊希訪中國前 在人民日報撰文暗批美國

記者陳言喬／即時報導
伊朗總統萊希14日正式訪問中國。（路透）
伊朗總統萊希14日正式訪問中國。（路透）

伊朗總統萊希定明天（14日）到訪中國，人民日報今天發表萊希的撰文指，伊朗和中國是患難與共的朋友，就像諺語所說的，「歲寒知松柏，患難見真情」。伊朗一如既往地奉行加強伊中雙邊關係的政策，不會受地區和國際局勢的影響。

萊希表示，伊朗和中國在全面戰略夥伴關係框架下長期合作。面對國際局勢，雙方持有共同或相似的立場。兩國反對霸權主義和單邊主義，強調尊重所有國家的權利和利益。伊中兩國認為，單邊主義和暴力措施，比如施加不義的制裁，是世界充滿危機和不安全的主要根源。兩國一致強調，各國應共同為實現真正的多邊主義、實現國際公平、在世界上建立公正的國際秩序而努力奮鬥。

伊朗認為，世界各國應根據本國的價值觀、治國模式、文化歷史制定符合本國利益的發展計畫。每個國家的根本利益和權利，其中包括發展權利，是不容許談判的。任何濫用國際機制、粗暴地謀求政治利益、企圖剝奪其他民族權利的行為，都應受到譴責。

他說，過去二十年中，西亞經歷了深刻變化。阿富汗戰爭、伊拉克戰爭只是導致恐怖主義蔓延、數百萬人流離失所和數十萬平民死亡的事態發展的一部分。在過去二十年的歲月中，伊朗表明，作為一個強大和負責任的行動者，它準備在創造和擴大該地區的穩定與安全方面發揮積極作用。

伊朗與中國一直保持著良好的關係，兩國關係發展日新月異。伊中兩國在促進政治合作，互相尊重國家主權和領土完整的同時，發揮兩國在經濟發展道路上良好的戰略互補性，在發展領域互相幫助、互通有無。伊朗政治獨立，擁有維護安全、培養人才的能力，生產成本低、能源儲量豐富，具有貨物過境的地理優勢、工業基礎設施完善，這些都可以成為加強伊中全面戰略夥伴關係的重要因素。

伊朗感謝中國為結束新冠疫情危機、推動伊朗加入上合組織發揮的重要作用，伊朗願意在伊中全面合作計畫框架下加強與中國的雙邊關係，特別是加強兩國在工業生產和先進技術領域的合作關係。

萊希表示，伊朗是一個充滿知識和藝術氣息的國家。在年輕精英和科學家的努力下，伊朗在科學生產方面排名世界第15位。另外，伊朗在航空科技領域也取得了偉大的成就，依靠本國的技術成功設計並發射了自己的衛星，成為世界航空強國俱樂部的一員。伊朗取得的偉大成就和強大的科學能力可以成為伊中兩國人民加強科學領域廣泛合作的基礎。

伊朗 阿富汗 疫情

上一則

烏官方數據：俄士兵2月死亡率 達衝突第1周以來最高

延伸閱讀

伊朗總統籲「被騙的年輕人悔改」 結果直播遭駭客中斷

伊朗總統籲「被騙的年輕人悔改」 結果直播遭駭客中斷
中國：伊朗總統萊希2月14日至16日應邀訪華

中國：伊朗總統萊希2月14日至16日應邀訪華
出走美國月餘 前巴西總統波索納洛：想回家了

出走美國月餘 前巴西總統波索納洛：想回家了
俄媒：伊朗總統萊希正計畫訪問北京

俄媒：伊朗總統萊希正計畫訪問北京

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」