伊朗總統籲「被騙的年輕人悔改」 結果直播遭駭客中斷

伊朗總統萊希。(美聯社)

伊朗 政府11日舉行大規模集會紀念伊斯蘭革命(Islamic revolution)44周年,電視轉播總統萊希(Ebrahim Raisi)演說時,畫面一度因駭客 駭入而中斷。

路透報導,年輕示威者要求萊希領導的強硬派下台,政府面臨嚴峻挑戰之際,萊希今天呼籲「被騙的年輕人」悔改,好得到伊朗最高領袖赦免。

萊希告訴聚集在德黑蘭自由廣場(Azadi Square)的群眾:「這麼一來,伊朗人民就將張開雙臂擁抱他們。」

萊希透過電視直播的演說在網路上被切斷約1分鐘,畫面呈現反政府駭客組織「阿里正義」(Edalate Ali;Justice of Ali)的標誌,還有1個聲音高喊「伊斯蘭共和國去死」(Death to the Islamic Republic)。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定,遭到道德警察 逮捕羈押後在9月16日死亡,自此抗議活動席捲伊朗,並演變成多年來最大規模的民間起義。

安全部隊對抗議活動進行致命鎮壓,這是1979年革命結束2500年君主制以來,伊朗面臨的最大挑戰之一。

伊朗政府為紀念革命週年進行特赦,昨天釋放絕食抗議的政治異議人士梅薩米(Farhad Meysami),以及擁有伊朗和法國雙重國籍的知名人類學者阿德爾汗(Fariba Adelkhah)。

影片來源: YouTube WION