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伊朗總統籲「被騙的年輕人悔改」 結果直播遭駭客中斷

中央社德黑蘭11日綜合外電報導
伊朗總統萊希。(美聯社)
伊朗總統萊希。(美聯社)

伊朗政府11日舉行大規模集會紀念伊斯蘭革命（Islamic revolution）44周年，電視轉播總統萊希（Ebrahim Raisi）演說時，畫面一度因駭客駭入而中斷。

路透報導，年輕示威者要求萊希領導的強硬派下台，政府面臨嚴峻挑戰之際，萊希今天呼籲「被騙的年輕人」悔改，好得到伊朗最高領袖赦免。

萊希告訴聚集在德黑蘭自由廣場（Azadi Square）的群眾：「這麼一來，伊朗人民就將張開雙臂擁抱他們。」

萊希透過電視直播的演說在網路上被切斷約1分鐘，畫面呈現反政府駭客組織「阿里正義」（Edalate Ali；Justice of Ali）的標誌，還有1個聲音高喊「伊斯蘭共和國去死」（Death to the Islamic Republic）。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭到道德警察逮捕羈押後在9月16日死亡，自此抗議活動席捲伊朗，並演變成多年來最大規模的民間起義。

安全部隊對抗議活動進行致命鎮壓，這是1979年革命結束2500年君主制以來，伊朗面臨的最大挑戰之一。

伊朗政府為紀念革命週年進行特赦，昨天釋放絕食抗議的政治異議人士梅薩米（Farhad Meysami），以及擁有伊朗和法國雙重國籍的知名人類學者阿德爾汗（Fariba Adelkhah）。

影片來源： YouTube WION

伊朗 駭客 警察

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