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美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

中國官媒試圖賄賂災民「批土政府、讚中搜救隊」

中國女子買沖繩無人島 日政府：不是調查法受調對象

中央社東京12日專電
日本共同社報導，一名中國女子在網路上聲稱「買下日本無人島」，她指的是日本沖繩本島北方的無人島「屋那霸島」。（圖取自維基共享資源，版權屬日本國土交通省）
日本共同社報導，一名中國女子在網路上聲稱「買下日本無人島」，她指的是日本沖繩本島北方的無人島「屋那霸島」。（圖取自維基共享資源，版權屬日本國土交通省）

一名中國女子在網路上聲稱「買下日本無人島」，這座島所隸屬的沖繩縣的村公所證實，一家東京的中國公司買下全島約5成。日本政府指此島為不具有領海基線的離島，並非「重要土地等調查法」要調查的對象。

日本共同社報導，一名30多歲中國女子在網路上聲稱買下日本的無人島，她指的是日本沖繩本島北方的無人島「屋那霸島」。她表示是以親屬的公司的名義買下這座無人島，所言與登記上的所有權轉移紀錄一致。

報導說，根據登記，這座無人島的一部份2021年2月起成為東京一家中國商務顧問公司持有。這座無人島行政區歸沖繩縣尻郡伊是名村公所管轄。村公所表示，這家中國公司並非占有整座島，而是持有島的約5成。

這座無人島有私有地與村有地，沙灘的大部分是村有地。這座島嶼有一般遊客等利用的釣魚場、露營地。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一10日在例行記者會上被問及沖繩的無人島被買走一事。

記者提問指出，屋那霸島是位於沖繩本島西北方，距離嘉手納基地約60公里，距離相當近，卻被中國的資本給買走。有關這座島位於日本自衛隊現在重點部署的西南群島、防止中國進出太平洋的第一島鏈上，政府如何看待如此重要的島被買走一事？

松野答說，屋那霸島不是有領海基線的國境離島，也不是國境離島地區的有人離島，所以不是「重要土地等調查法」要調查的對象。

旅遊網站資訊顯示，屋那霸島是沖繩最大的無人島，是日本境內受歡迎的旅遊景點之一。沖繩有沖繩本島與宮古島、石垣島等離島，由363座島嶼構成，有人島49座，其他是無人島。

日本 釣魚

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