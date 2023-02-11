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英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人

英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人

編譯洪啟原／綜合外電
高通膨引發生活成本危機，多數人都不得不縮衣節食，而18至29歲的英國年輕人比55歲以上的中老年人更節省。 美聯社
高通膨引發生活成本危機，多數人都不得不縮衣節食，而18至29歲的英國年輕人比55歲以上的中老年人更節省。 美聯社

巴克萊銀行的數據顯示，面對高通膨引發的生活成本危機，含Z世代在內的18至29歲英國年輕人縮衣節食的程度最高，而55歲以上中高齡人士能用較多的存款來維持生活水準。

根據巴克萊的信用卡和簽帳卡資料，千禧世代和Z世代省吃儉用，減少購買非必需消費品，而老一輩已累積較多存款，能幫助自己維持生活水準，兩者形成鮮明對比。在先前新冠疫情迫使商店、醫院及娛樂場所關閉時，這些人存下了更多錢。

儘管英國物價急遽飆高，但民眾的整體支出持平。英國去年10月消費者物價指數（CPI）年增11.1%，創41年來新高，比英國央行（BoE）的目標通膨率2%高出四倍多。然而，財務上較無緩衝空間的年輕家庭，縮減支出的程度最高。

在2023年初，英國18~29歲年輕人對非必需消費品的支出，與去年同期持平或下滑；55歲至64歲族群的支出年增15%，64歲以上支出年增約20%。

在1月上半旬，年輕人在各類用品的支出較去年同期略降，55~64歲人士的支出年增近9%，64歲以上人士的支出則年增逾12%。數據也顯示，Z世代的服務支出年增近11%，但55~64歲族群更猛，服務支出比去年同期勁增逾三分之一。

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