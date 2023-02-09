2017年備忘錄示警加拿大總理 中國恐干預選舉

加拿大媒體報導，國安官員2017年針對總理杜魯道及其辦公室起草備忘錄示警，中國特工試圖滲透各級政府影響選舉。圖：pixabay

根據加拿大 「環球新聞」看到的樞密院辦公室文件，國安官員在2019年聯邦大選前1年多針對總理杜魯多 及其辦公室起草備忘錄示警，中國特工「協助加拿大候選人競選政治職位」。

「環球新聞」（Global News）報導，紀錄顯示，加拿大國家安全情報顧問季恩（Daniel Jean）應杜魯多（Justin Trudeau）的幕僚長泰爾福（Katie Telford）要求，撰寫這份名為「總理備忘錄」的文件，樞密院書記魏尼克（Michael Wernick）也有副本。泰爾福可以說是杜魯多最信任的幕僚。

不過，目前還不清楚這份備忘錄是否定案並送交到杜魯多手中和總理辦公室，或者是否在另一份備忘錄中或以不同標題傳達類似訊息。

這份2017年6月撰寫的4頁備忘錄指出，高級情報人員有充分證據證明中國試圖滲透「各級政府」，並聲稱「有大量證據表明中國官員正在積極推行一項往來戰略影響加拿大官員，藉此削弱加拿大的安全和加拿大機構的完整性」。

這份備忘錄也聲稱，為避免被發現，中國官員利用當地親中社區團體作為媒介，與他們認為具有戰略價值的加拿大政治人物來往。

在樞密院辦公室（Privy Council Office）看到的備忘錄中指出：「最近的通報表明，中國外交官得知與他們有聯繫的加拿大官員，正在接受潛在利益衝突的審查。」樞密院辦公室會定期向總理辦公室和相關內閣部長就國家安全情報進行簡報。

這份文件還強調，在2019年大選前，中國就曾試圖對加拿大進行顛覆。

文件指出：「在加拿大，受華人影響、針對民選官員和公務員的間諜 活動有據可查。」

總理辦公室發言人墨菲（Alison Murphy）以國安問題的機密性為由表示，她無法對備忘錄的細節發表評論。然而她表示，總理會定期聽取國安事務簡報，包括外國干涉內政等，且他和幕僚經常要求聽取有關安全和情報事務的訊息，包括與來自中國的外國干涉有關的資訊。

根據消息人士，這份備忘錄還預示5年來類似的指控，這些指控是高級情報官員提供的許多文件和口頭簡報之一，示警中國對加拿大政黨和選舉的滲透。

「環球新聞」先前報導，樞密院辦公室在2020年和2022年的備忘錄和簡報中指出，中國官員在2019年聯邦大選中秘密資助一個針對11名或更多候選人的秘密網絡。