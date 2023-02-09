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天有異象？日本大量沙丁魚沖上沙灘 魚屍遍布海岸

聯合新聞網／ 即時報導
日本新潟縣有大量沙丁魚被沖上岸，整個沙灘上擠滿了沙丁魚。 (擷自日本電視台)
日本新潟縣有大量沙丁魚被沖上岸，整個沙灘上擠滿了沙丁魚。 (擷自日本電視台)

日本新潟縣8日當天發生一起詭異現象，有民眾目擊大量沙丁魚被沖上岸，整個沙灘上擠滿了沙丁魚，海岸線200公尺的範圍內滿滿都是，不少已經死去但還有部分活著，當地居民嚇壞直呼「住了80年第一次見到」，憂心是否天有異象。

綜合日媒報導，日本新潟縣糸魚川市有民眾於8日當天目擊沙灘有大量沙丁魚被沖上岸，在約200公尺左右範圍的沙灘上可以看到遍布沖上岸的沙丁魚，其中有50公尺處範圍最為密集，沙丁魚的數量多到已經完全把沙灘覆蓋到看不到棕色的沙子，據悉有部分民眾前往沙灘上撿拾沙丁魚帶回家。

這段驚人的畫面被當地居民拍下後上傳到推特上，引發不少網友憂心。當地居民接受媒體採訪時表示，自己在這裡住了80年，從來沒有見過這種情況，「第一次看到這樣的狀況，不免感到相當害怕」。

新潟縣政府發言人對此作出回應，他們並不清楚大量沙丁魚被沖上岸的可能原因，目前正在與新瀉市水族館瑪琳匹亞日本海館方的海洋學家著手進行調查，也呼籲當地居民盡量不要觸碰或拾取沙丁魚，不管活的還是死的都一樣。

影片來源：YouTube 日テレNEWS

日本 推特

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