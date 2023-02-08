我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市通過新規 因租金漲幅超10%租客搬出 須付安置費

氣球隊飄過5大洲…美向盟友簡報：台日韓都被中監控

內戰分裂各有盤算 敘利亞北部恐難等到震後救援

中央社／巴黎8日專電
敘利亞北部大城阿勒坡附近受到地震影響坍塌的古堡。(路透)
敘利亞北部大城阿勒坡附近受到地震影響坍塌的古堡。(路透)

土敘大地震傷亡慘重，國際社會迅速救援土耳其，但在因10年內戰分崩離析的敘利亞卻是另一番光景。專家指出，敘北地區各方勢力盤根錯節，對地震救援和物資分配造成嚴重問題，各界擔憂敘北反抗區恐淪為人道救援黑洞。

6日一場規模7.8的強震造成土耳其與敘利亞逾1萬2000人喪命，亟待外界救援。敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）今天正式向歐盟請求協助。

已承受逾10年內戰的敘利亞國家分裂、衝突不斷，面對災情，對人民而言無疑是雪上加霜。不少國際媒體關注敘利亞內戰對大地震災害的遺毒，法國電視一台（TF1）更將反政府的「反抗區」形容為「人道救援黑洞」。

法國電視一台7日報導，敘北反抗區目前上萬人露宿街頭，恐將獨自面對寒冬。目前已有45個國家回應土耳其的呼救；而敘利亞，第一時間只有俄羅斯回應，接著則是阿拉伯聯合大公國、伊朗與埃及。

多虧聯合國安理會2014年決議案成立的跨境機制，敘北救援物資主要都經土耳其進入，但敘利亞、俄羅斯和中國都曾譴責該機制破壞敘利亞主權。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也表示，若透過敘利亞政府發放物資，可能會比經由跨境機制更困難，並強調過去幾年透過敘國政府向北部反抗區傳送援助，都未能符合人民需求。

地理學者巴蘭希（Fabrice Balanche）8日接受法國費加洛報（Le Figaro）專訪時指出，阿塞德籲求的人道救援絕對會因「侍從主義」（client politics）而遭受阻礙。侍從主義又稱「恩庇主義」，指為了獲取政治支持而交換提供商品和服務。

巴蘭希指出，遭地震重創的敘利亞北部分為四個地區，分別被不同勢力掌控：阿勒坡市（Aleppo）與其周邊在政府控制之下；西邊伊德利布省（Idlib）則被繼承蓋達組織的「沙姆解放組織」（HTS）掌控；阿勒坡以北沿著國界，則有反抗伊德利布省勢力的親土反抗軍，因此是土耳其勢力範圍；東邊則是庫德族地區，由敘利亞民主力量（SDF）控制。

更別提各區內部的派系鬥爭，例如親土反抗軍就分裂好幾團民兵、阿勒坡與庫德族地區也都有不同領袖主導，內部分裂與衝突使得人道救援更難抵達至需要的人民手上。

巴蘭希表示，就在8日一早，親土反抗軍仍朝庫德族飛地泰勒里法特（Tal Rifaat）開火，「換言之，天災後將停火或合作的想法都是天馬行空」。

另外，目前很少有非政府組織（NGO）在政府控制地區活動，幾乎全數都已在2011至2012年內戰期間因安全問題撤出。

無國界醫生組織、世界醫生組織等國際NGO都設在土耳其安提阿（Antioch）或加濟安泰普省（Gaziantep），通常只以快閃方式到敘利亞行動；聯合國提供反抗區的物資也都通過敘土邊境「風之門（Bab al-Hawa）關卡進入。

巴蘭希分析，這對救援和物資分配會造成嚴重問題，「你覺得阿拉伯或親土反抗軍會讓人道救援通過，送到當地的庫德族人手上嗎？這些身為NGO與人民中間人的地方政府是真正的掠奪者，禁錮在侍從主義概念之中」。

敘利亞政府向國際求援，然而巴蘭希表示，有理由擔心阿塞德不會讓太多人道救援進入反抗區。目前救援物資都還是行經土耳其，但大馬士革很可能會要求由政府統籌，以展現對境內的掌控權，「但政府救援將優先給忠於政權的民眾，其他人則自生自滅」。

被拋棄的敘北反抗地區人民，寒冬中用雙手在瓦礫堆中翻找可能的生還者。在敘利亞反抗區進行搜救的人道組織「白盔」在推特寫到：「敘利亞人民已到極限。救援隊僧多粥少。我們需要國際社會採取緊急行動。」

美國國務院6日就表示，將透過國際NGO援助受大地震波及的敘利亞民眾，但不會與阿薩德聯繫，「資金將會到敘利亞人民手中，而非政府」。

地震 聯合國 俄羅斯

上一則

瓦礫堆中聽見微弱呼救聲 台搜救隊耗費5小時救出受困女

下一則

強震災情持續擴大 土耳其、敘利亞累計逾1.2萬人罹難

延伸閱讀

土耳其強震後 網友群起批政府 推特突遭封鎖

土耳其強震後 網友群起批政府 推特突遭封鎖
敘利亞正式向歐盟求援 叛軍區救難組織籲國際伸援

敘利亞正式向歐盟求援 叛軍區救難組織籲國際伸援
影／敘利亞小女孩手臂當千斤頂 保護幼弟36小時獲救

影／敘利亞小女孩手臂當千斤頂 保護幼弟36小時獲救
敘利亞強震一家人獲救 眾人歡呼高喊「真主至大」

敘利亞強震一家人獲救 眾人歡呼高喊「真主至大」

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
小室圭(中)和真子公主(左二)2021年11月在東京羽田機場搭機前往紐約。(路透)

日媒：小室圭及真子夫婦 無法融入美國日僑社群

2023-02-02 09:37

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責
她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關

她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關