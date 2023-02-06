敘利亞監獄至少20人趁強震脫逃 囚犯多為IS成員

敘利亞西北部一座監獄的受刑人暴動，至少20人逃獄。(美聯社)

消息人士說，在芮氏規模7.8強震造成數千人喪命後，敘利亞西北部一座監獄 的受刑人暴動，至少20人逃獄，而這座監獄關押的多為極端組織「伊斯蘭國」（IS）分子。

中央社引述法新社報導，消息人士表示，這座憲兵監獄位於拉卓鎮（Rajo），位在靠近敘利亞與土耳其邊境 處，關了2000名受刑人，其中大約1300人疑為伊斯蘭國戰士。這座監獄也關了庫德族（Kurdish）所率部隊的戰士。

由親土耳其派系勢力掌控的拉卓監獄官員說：「地震 發生後，拉卓受災，受刑人開始暴動，並控制了監獄部分地方。」「約20名囚犯逃獄…據信是IS激進分子。」

消息人士補充說，規模7.8的地震來襲後，當地又發生數十次餘震，監獄受到損壞，牆和門都裂開了。

總部設在英國的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）戰爭監察員說，目前沒辦法確認是否有受刑人逃獄，但證實有暴動。

敘利亞政府及救難人員表示，在這起震央位於土耳其西南部的毀滅性地震發生後，全國各地至少有1444人喪命。

根據敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）資料，在敘利亞西北部由叛軍控制的區域，至少有733人喪生、超過2100人受傷。