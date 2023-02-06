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土耳其記者連線遇強震 他英勇扛女童逃命

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土耳其記者連線遇強震 大樓秒變平地 他英勇扛女童逃命

聯合新聞網／ 即時報導
土耳其電視台記者將小女孩扛在肩上狂奔。(取材自推特)
土耳其電視台記者將小女孩扛在肩上狂奔。(取材自推特)

一名土耳其電視台（A Haber）記者冒著生命危險在大地震現場連線報導，瞬間餘震又襲來，他連忙將一名受到驚嚇的小女孩扛到肩上拔腿狂奔遠離快要倒塌的建物，並不斷安慰哭泣的她，這一幕英勇行為讓網友們大讚很感動。

土耳其一天內連續爆發規模7.8及7.5兩起強震，為土耳其八十年以來最慘重的災難，之後的餘震最大威力也有6.6級，推特上也有愈來愈多災區的影片流出，引起各國網友們不捨。

據外電「Deadline」報導指出，當地一名記者在土耳其東部城市馬拉蒂亞（Malatya）進行連線，結果馬上又遇到第二波強震，現場捲起許多塵土，碎石瓦礫也紛紛掉落。

攝影鏡頭瞬間捕捉到了此起彼落民眾的尖叫聲和各地不斷響起的警報聲，該名電視台記者和攝影記者則趕緊往另一頭衝，以防被建物壓到，但跑到最後，連攝影機也搖晃到畫面都拍得東倒西歪了。

此時，該名記者繼續鎮定報導，但隨即看見不遠處有一對母女正在逃難，小女孩則受到相當大的驚嚇，他立刻上前一把將她扛至肩上，跑到較安全的地方放下。

截至目前為止，土耳其這次爆發的極淺層強震已知至少造成3800人死亡，超過5600棟的房屋成為廢墟，惡劣的嚴寒天氣加上下著雪更造成搜救上的困難。

攝影 地震 推特

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