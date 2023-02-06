土耳其強震死傷慘重 東南災區飄雪入夜氣溫驟降

土耳其今天清晨發生強震，震央位於東南部的加濟安泰普附近，當地因比鄰敘利亞而成為接收敘國難民的第一線城市。圖為在土耳其南部迪亞巴克爾省（Diyarbakir），一片倒塌的建築物殘骸。美聯社

土耳其今天清晨發生強震，震央位於東南部的加濟安泰普附近，當地因比鄰敘利亞而成為接收敘國難民的第一線城市。比起第一大城伊斯坦堡，災區整體氣溫偏低，近期更開始飄雪，入夜後氣溫驟降。

根據美國地質調查所（USGS），土耳其當地時間今天清晨4時17分發生規模7.8強震後，震央附近又發生規模7.5的新地震 。目前已知土、敘兩國超過1900人喪生。

靠近震央的加濟安泰普省（Gaziantep）是土耳其最古老的省分之一，位於安納托利亞（Anatolia）地區最東南側，行政中心加濟安泰普市距離敘利亞第2大城阿勒坡（Aleppo）僅97公里，這個工業重鎮也因此成為土耳其接收敘利亞難民的第一線城市。

加濟安泰普海拔約849公尺。根據2021年數據，居民約213萬。2月白天平均最高溫 為攝氏12.6度，最低為3度。加濟安泰普省上週入夜後的溫度約攝氏3度到1度之間。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）將今晨地震規模定在7.4，震央在南部城市卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）附近。卡拉曼馬拉斯省位於金牛座山脈西麓，海拔549 公尺，當地多山且礦藏豐富，以鐵和銀為主，人口約67萬。

卡拉曼馬拉斯2月白天平均最高溫為攝氏9度，最低溫 度為零下1度。

另一災區迪亞巴克爾省（Diyarbakır）海拔660公尺，受高原圍繞。行政中心迪亞巴克爾市以庫德族占多數，是土耳其與庫德分離主義組織間的衝突熱點。根據2021年12月數據，當地人口約179萬。2月平均氣溫介於最低攝氏零下1度及最高8度之間。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，幾乎每天都會發生多次規模較小的地震和餘震。土耳其政府傍晚示警，主震之後，還會繼續發生規模6.7、6.6、6.5級的餘震，預計這些餘震將至少持續1年。

當地政府也請災區居民不要進入受損建築，看似屹立不倒的建物也可能在之後的餘震受損，請民眾務必留意。