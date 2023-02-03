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兒惡搞壽司郎 父首度回應風波 泛淚鞠躬道歉

聯合新聞網／ 即時報導
日本男高中生惡搞壽司郎引起軒然大波，近日當事者父親總算出面受訪。（取材自推特）
日本男高中生惡搞壽司郎引起軒然大波，近日當事者父親總算出面受訪。（取材自推特）

日本壽司郎事件風波至今尚未平息。即便傳出當事者與家長已經出面道歉，但股價一夕崩盤，蒙受巨大商業損失的壽司郎官方仍堅決求償。近來日本媒體「NEWポストセブン」訪問到當事者的父親，對方強調兒子正在深刻反省，並已委託律師處理。

報導指出，該家庭住在岐阜縣，距離最近的車站搭車要40分鐘才會到。記者上門按門鈴後，父親就出來見面。對於網路上曾猜測他就是拍攝者的說法，父親表示否認，另外也說已經謝罪道歉過了。記者追問「那是朋友拍的嗎」，則點頭肯定。

當記者問道「那本人現在的狀況如何」時，父親則表示他本人已經在反省了，目前的情緒非常低落。父親並說已經委託律師處理這件事了，更多詳細內容不方便透露。受訪過程中，他都看著記者的眼睛談話，不時眼角泛淚，最後更深深一鞠躬表示道歉。

「壽司郎惡作劇」影片到2月2日為止，已經被播放3800萬次以上，影片主角的金髮高中生也遭到網友起底。而壽司郎官方則因為消費者的不安，股價嚴重下跌，損失近170億日幣(約1.3億美元)；對其他迴轉壽司業者而言，也連帶遭遇消費者的食安信任危機，恐怕風波不會在一時停止。

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